OM : le Torino a accéléré les négociations pour Ruslan Malinovskyi et Nikola Vlašić

Comme nous vous l’évoquions vendredi soir, le Torino se trouve bien en pole position pour Ruslan Malinovskyi. Les négociations se sont accélérées ces dernières heures et la direction turinoise est confiante à l’idée de verrouiller l’arrivée de l’Ukrainien. Selon nos informations, les Granata ont proposé un prêt avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros. L’ancien joueur de l’Atalanta, qui veut retourner en Italie, a donné son feu vert au Torino et reste un profil apprécié et ciblé par l’entraîneur Ivan Juric qui en fait une priorité pour remplacer Aleksey Miranchuk.

En parallèle, le Torino a aussi relancé les discussions avec West Ham pour le transfert définitif de Nikola Vlašić, prêté la saison passée dans le Piémont, pour un montant autour des 10 millions d’euros + 2 millions de bonus. Les Granata ont déjà un accord avec le joueur pour un contrat jusqu’en 2027 et un salaire avoisinant les 2 millions d’euros. D’après nos indiscrétions, le club sept fois champion d’Italie espère boucler les deux dossiers dans les 72 prochaines heures. Concernant Malinovskyi, l’OM est également ouvert à un départ de l’international ukrainien et poursuit les pourparlers avec le Torino.