Man City : Pep Guardiola est «fou», selon Erling Haaland

Voilà une déclaration fidèle au Cyborg. Alors que Manchester City a disposé du Bayern Munich ce dimanche sur la plus petite des marges (1-0), dans le cadre d'un match amical de préparation pour la saison 2022-2023, Erling Haaland (22 ans) a lui fêté sa première apparition en bleu ciel par un but, sur un service de Jack Grealish. Interrogée à l'issue de ce match, la recrue phare des Cityzens, arrivée en provenance du Borussia Dortmund contre 60 M€, a évoqué la folie (dans le bon sens du terme) de Pep Guardiola, son nouvel entraîneur.

« Guardiola est un peu fou et j'aime ça. Donc ça va être amusant. Cela fait une semaine (qu'il a repris, NDLR), donc je ne peux pas trop en dire, mais je me suis bien entraîné et je suis prêt pour la suite, a dans un premier temps lancé le buteur international norvégien, dans des propos rapportés par Sky Sports, avant de poursuivre, plus sérieusement. Comme vous le savez probablement tous, j'ai regardé beaucoup de matchs de City ces dernières années. Et ces dernières années, ils jouaient sans attaquant, alors bien sûr, je me suis vu dans ces situations aujourd'hui, donc je ne suis pas surpris. » Haaland disputera son premier match officiel le 30 juillet prochain, au King Power Stadium contre Liverpool.