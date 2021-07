OM - Villarreal : les compositions sont tombées

La préparation se poursuit pour l'Olympique de Marseille avec un septième match de préparation contre Villarreal. Pour le moment invaincus, les Phocéens espèrent poursuivre à quelques jours de défier Montpellier pour la reprise de la Ligue 1 (8 août). Au stade Orange-Vélodrome, Jorge Sampaoli organise son équipe en 3-5-2 avec Steve Mandanda comme dernier rempart derrière William Saliba, Leonardo Balerdi et Luan Peres. Valentin Rongier et Luis Henrique évoluent comme pistons alors que Pape Gueye, Mattéo Guendouzi et Gerson sont situés dans l'entrejeu. Enfin, Dimitri Payet et Cengiz Ünder sont associés en attaque.

De son côté, Villarreal opte pour un 4-4-2 avec Sergio Asenjo dans les cages. Devant lui, Juan Foyth, Raul Albiol, Aïssa Mandi et Alfonso Pedraza prennent place. Manuel Trigueros et Manuel Morlanes forment le double pivot tandis que Yeremy Pino et Mario Gaspar occupent les ailes. Enfin, Niño Fer et Nikita Iosifov composent le duo offensif.

Les compositions

Olympique de Marseille : Mandanda – Saliba, Balerdi, Peres – Rongier, Gueye, Guendouzi, Gerson, Henrique – Payet, Ünder

Villarreal : Asenjo – Foyth, Albiol, Mandi, Pedraza – Gaspar, Trigueros, Morlanes, Pino – Niño, Iosifov