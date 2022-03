Elche-FC Barcelone : les compositions officielles

Dans le cadre de la 27ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplace à l'Estadio Manuel Martínez Valero pour y affronter Elche ce dimanche (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). La dynamique côté Catalan est excellente, vingt buts marqués sur les sept derniers matchs, une efficacité offensive retrouvée, un onze type qui se dessine et une patte Xavi qui commence sérieusement à se faire voir. Avec un match en moins, les Barcelonais pourrait donc retrouver la troisième place et potentiellement distancer le Real Betis et l'Atlético Madrid, les deux équipes s'affrontent d'ailleurs ce dimanche soir. En neuf rencontres de championnat entre Elche et Barcelone, les Catalans n'ont simplement jamais perdu, mieux ils n'ont encaissé que deux petits buts, c'était lors du match aller lors de la victoire 3-2. Pour le onze Xavi effectue quelques changements. Alba retrouve sa place à gauche de la défense après avoir été suspendu la semaine passée. Pour le milieu c'est du classique, Pedri et De Jong sont avec Busquets. Et devant, Ousmane Dembélé, étincelant lors de son entrée contre l'Athletic Bilbao, fait son entrée dans le onze à la place d'Adama Traoré. Gavi remplace lui Ferran Torres.

En face, Elche doit se donner de l'air pour s'éloigner de la zone de relégation. Actuellement quatorzième de Liga, les hommes de de Francisco sont tout de même sur une bonne dynamique sur le début de l'année 2022. Quatre victoires, un match nul, et deux défaites en championnat pour les coéquipiers de Javier Pastore qui sera absent pour cette rencontre. Il leur faudra tout de même se relever de la lourde défaite 3-0 contre Levante lors de la dernière journée, lanterne rouge du championnat. Pour cette rencontre, Francisco effectue trois changements par rapport à la défaite contre Levante. Gudio Carillo cède sa place devant à Pere Milla et Guti prend la place de Gambau au milieu de terrain dans le 4-4-2 aligné. Et en défense centrale, Diego Gonzalez remplace Bigas.

Elche : Badia (cap.) - Barragan, Roco, Gonzalez, Mojica - Morente, Mascarell, Guti, Fidel - Milla, Boye.

FC Barcelone : Ter Stegen - Dani Alves, Araujo, Piqué, Alba - F.De Jong, Busquets (cap.), Pedri - Dembélé, Aubameyang, Gavi.