Le PSG conclut parfaitement sa préparation contre Quevilly Rouen Métropole !

Le résumé du match :

Deuxième match amical du Paris Saint-Germain avant la reprise de la Ligue 1. Après avoir battu le Paris FC (2-1) et en attendant le Racing Club de Strasbourg mercredi prochain, les joueurs de Christophe Galtier croisaient le fer avec un pensionnaire de Ligue 2, le Quevilly Rouen Métropole. Un match où les Normands dirigés par Olivier Echouafni ont vite mis en danger les Franciliens dans la transition avec notamment une frappe de Louis Mafouta (14e). Sans se montrer très dangereux jusque-là, le PSG réagissait immédiatement et le jeune Ismaël Gharbi crochetait le gardien pour trouver la faille (1-0, 14e). Buteur, Ismaël Gharbi était impliqué dans un joli mouvement, mais Nicolas Lemaitre veillait au grain (18e). Pas en reste, Gianluigi Donnarumma était impeccable devant Mamady Bangré (20e). De mieux en mieux dans la partie, le Paris Saint-Germain se mettait à l’abri par l’intermédiaire du jeune Ilyes Housni (2-0, 30e). Reculant de plus en plus, Quevilly Rouen Métropole passait proche de réduire le score, mais la lourde frappe de Balthazard Pierret était détournée par Gianluigi Donnarumma (36e).

Un joli avantage de 2-0 à la pause pour une équipe du Paris Saint-Germain réaliste à défaut d’être impressionnante dans sa production. Au retour des vestiaires, QRM pensait réduire l’écart sur une frappe sous la barre de Louis Mafounta mais Gianluigi Donnarumma était impeccable (50e). Un arrêt décisif qui amenait le troisième but parisien après un gros travail d’Ismaël Gharbi où Ilyes Housni inscrivait un doublé (3-0, 51e). Dans la foulée, Ismaël Gharbi était même proche du quatrième but, mais Nicolas Lemaitre sauvait Quevilly Rouen Métropole (52e). Le rythme baissait ensuite avec les nombreux changements et des jeunes étaient lancés des deux côtés. Sur un corner en fin de match, Christophe Diédhiou a réduit l’écart pour sauver l’honneur (3-1, 78e). Une belle victoire 3-1 pour le PSG qui prend de la confiance avant la reprise de la Ligue 1.

Fin du match :

C’est terminé dans ce match avec cette victoire 3-1 du Paris Saint-Germain qui conclut bien sa préparation.

90e : Ilyes Housni cherche en profondeur Ethan Mbappé mais la défense normande parvient à se dégager.

88e : Warren Zaïre Emery trouve parfaitement sur la gauche de la surface Ismaël Gharbi dont le tir est détourné en corner par Yohann Thuram.

88e : Ethan Mbappé recherche dans l’axe Ilyes Housni mais Till Cissokho est là pour reprendre le ballon de justesse.

87e : dans l’axe, Mamadou Camara arme une frappe juste devant la surface parisienne mais Sergio Rico était impeccable.

86e : lancé sur la droite, Alexandre Bonnet est contré en touche par le bon tacle d’El Chadaille Bitshiabu.

85e : le Paris Saint-Germain continue de prendre le temps dans la construction en tentant de bien gérer la largeur.

84e : servi sur la gauche de la surface normande, Ilyes Housni remise en retrait dans l’axe pour Ismaël Gharbi mais la défense éloigne le danger.

82e : la possession parisienne est assez stérile mais Quevilly Rouen Métropole ne parvient pas à réagir.

80e : faute de Garland Gbelle dans le camp parisien sur Ayman Kari. Coup franc pour les Franciliens.

79e : Quevilly Rouen Métropole sauve l’honneur et réduit l’écart dans ce match. Le Paris Saint-Germain mène toujours avec un bon avantage.

78e | Christophe Diedhiou réduit l’écart ! (PSG 3-1 QRM)

Corner normand sur la gauche avec un centre vers le premier poteau. Profitant d’un cafouillage, Christophe Diedhiou conclut d’un tir croisé vers la droite du but.

77e : sur la droite, Mamadou Camara déborde et se voit pousser en touche par Ayman Kari.

76e : très longue séquence de possession pour le Paris Saint-Germain qui met le pied sur le ballon.

75e : Ilyes Housni récupère le ballon sur la droite et tente de revenir dans la surface. Il est bloqué de justesse.

74e : faute d’Ismaël Gharbi dans le camp normand sur Justin Smith. Coup franc pour Quevilly Rouen Métropole.

73e : sur la gauche Louis Mafounta provoque devant la surface et enroule un tir qui est capté par Sergio Rico de justesse.

73e : d’autres jeunes parisiens ont fait leur entrée en jeu pour la fin de match. C’est bon pour leur expérience.

72e : percée sur la gauche d’Ismaël Gharbi qui porte le ballon jusqu’à la surface adverse mais pousse trop la sphère qui file en sortie de but.

71e : entrée en jeu d’Ethan Mbappé, le frère de Kylian Mbappé, qui va pouvoir disputer la fin de match.

70e : belle ouverture vers l’aile gauche et Juan Bernat. Le ballon est repoussé par Till Cissokho.

69e : Marco Verratti lance en profondeur Hugo Ekitike qui est sanctionné pour une position de hors-jeu.

68e : sur la droite, Nordi Mukiele dispose du ballon et remise devant la surface pour Ismaël Gharbi qui prolonge pour Ilyes Housni. Ce dernier est sanctionné pour une position de hors-jeu.

67e : le rythme est en train de baisser tout doucement dans cette partie. Le Paris Saint-Germain est davantage en gestion désormais.

66e : le Paris Saint-Germain prend le temps de construire doucement avec une très longue séquence de possession.

65e : faute au milieu de terrain sur Marco Verratti. Yann Boé-Kane est sanctionné.

64e : sur la gauche Juan Bernat provoque face à Nadjib Cissé et se voit contrer en corner.

62e : pas encore de changement côté parisien. Les joueurs de Christophe Galtier continuent avec le même onze.

61e : séquence de possession pour Quevilly Rouen Métropole. Cela permet aux entrants de toucher le ballon.

60e : place à une première vague de changement pour QRM. Yohann Thuram, Alexandre Bonnet, Garland Gbelle, Mamadou Camara, Nadjib Cissé ou encore Andrew Jung font notamment leur entrée.

59e : le Paris Saint-Germain arrive régulièrement à faire la différence côté droit. Nordi Mukiele se met en évidence aujourd’hui.

58e : Nordi Mukiele déboule sur la droite de la surface et évite la sortie de Nicolas Lemaitre. Il recherche Hugo Ekitike devant le but mais Gustavo Sangaré vient contrer en corner.

57e : longue phase de possession pour le Paris Saint-Germain qui s’organise dans sa moitié de terrain.

56e : coup franc frappé sur la gauche par Louis Mafounta mais son tir puissant vient mourir dans le mur.

55e : Issa Soumaré reçoit de légers soins mais peu finalement retrouver sa place sur le terrain.

54e : bien revenu des vestiaires, le Paris Saint-Germain prend le large dans cette partie. Quevilly Rouen Métropole semble accuser le coup.

53e : faute de Marco Verratti sur Issa Soumaré côté gauche devant la surface parisienne. Le milieu italien récolte un carton jaune.

52e | Ismaël Gharbi tombe sur Nicolas Lemaitre !

Sur la gauche de la surface, Ismaël Gharbi provoque et arme un tir qui est repoussé de justesse par Nicolas Lemaitre devant sa ligne.

51e | Le doublé pour Ilyes Housni ! (PSG 3-0 QRM)

Trouvé par Ismaël Gharbi en profondeur, Ilyes Housni se présente sur la droite devant la surface et arme un tir qui est repoussé par Nicolas Lemaitre. Le ballon lui revient et il arme un tir qui se loge sur la gauche du but.

50e | Louis Mafounta tombe sur Gianluigi Donnarumma !

Joli ballon glissé sur la droite de la surface pour Louis Mafounta dans le dos d’El Chadaille Bitshiabu. Il tente une frappe sous la barre qui est claqué en corner par Gianluigi Donnarumma.

49e : faute de Sergio Ramos au milieu du terrain sur Louis Mafounta. Coup franc en faveur de Quevilly Rouen Métropole.

48e : pas de changement à la pause, les deux coachs ont décidé de faire confiance aux mêmes acteurs.

47e : comme en première période, le Paris Saint-Germain presse haut afin de perturber la relance de Quevilly Rouen Métropole.

46e : longue séquence de possession pour le Paris Saint-Germain qui reste bien en place et s’organise sur la largeur du terrain.

C’est reparti !

C’est reparti dans ce match entre le Paris Saint-Germain et Quevilly Rouen Métropole. Issa Soumaré engage pour les Normands.

Mi-temps

Avantage à la pause pour le Paris Saint-Germain contre Quevilly Rouen Métropole. Les Franciliens ont pu compter sur leurs jeunes pousses Ismaël Gharbi (14e) et Ilyes Housni (30e) pour mener 2-0.

44e : longue séquence de possession pour le Paris Saint-Germain qui s’organise dans le camp normand.

43e: Ilyes Housni lance sur la gauche Renato Sanches qui remonte le ballon, rentre dans la surface adverse mais fait faute sur Alpha Sissoko.

42e : faute gagnée par Issa Soumaré sur la gauche à 25 mètres des buts parisiens suite à une faute de Nordi Mukiele.

41e : pressing haut de Louis Mafounta sur Gianluigi Donnarumma qui relance dans la précipitation sans conséquence.

40e : Ilyes Housni glisse un ballon sur la gauche de la surface normande pour Hugo Ekitike. Till Cissokho est là pour repousser le danger.

39e : dans l’axe, Ilyes Housni amène le danger devant la surface normande. Il décale sur la droite Fabian Ruiz dont la frappe est contrée.

38e : percée axiale d’Hugo Ekitike qui n’est pas attaqué par la défense adverse. Il arme un tir qui passe à droite du but de Nicolas Lemaitre.

37e : nouveau bon ballon vers la gauche de la surface parisienne pour Issa Soumaré. Dans un angle fermé, il frappe dans le petit filet gauche.

36e | Balthazard Pierret dans l’axe !

Trouvé plein axe devant la surface parisienne, Balthazard Pierret arme un tir puissant vers la droite du but qui est repoussé en catastrophe par Gianluigi Donnarumma.

35e : sur la gauche, Juan Bernat déborde et centre fort devant le but. Au second poteau, Fabian Ruiz est trop court pour reprendre le ballon.

34e : Nordi Mukiele provoque sur la droite et se voit pousser en touche par Jason Pendant.

33e : lancé plein axe dans le dos de la défense normande, Ilyes Housni pousse trop loin son ballon sur la droite de la surface. Nicolas Lemaitre sort de ses buts et capte le ballon.

32e : le Paris Saint-Germain est en train de se mettre à l’abri dans ce match. L’organisation de Quevilly Rouen Métropole vole en éclats.

31e : premier but de la part d’Ilyes Housni dans cette préparation.

30e | Ilyes Housni double la mise ! (PSG 2-0 QRM)

Sur la droite, Nordi Mukiele déborde et centre à ras de terre devant le but, Ilyes Housni surgit au second poteau sur la ligne des six mètres devant Nicolas Lemaitre pour propulser la sphère au fond des filets.

29e : Marco Verratti lance dans l’axe Hugo Ekitike qui est bien repris par la défense et Till Cissokho. Il s’enferme côté droit et joue en retrait.

28e : entame intéressante de la part d’Ismaël Gharbi pour le PSG. Placé en soutien des deux attaquants, il est en train de marquer des points.

27e : récupérant haut, Ismaël Gharbi remonte le ballon et lance en profondeur Hugo Ekitike d’une très belle passe. Ce dernier est repris de justesse devant la surface par Till Cissokho.

26e : longue ouverture vers la gauche pour Issa Soumaré dans la profondeur. Sergio Ramos sort vite sur lui et dégage en touche.

25e : le Paris Saint-Germain s’établit de plus en plus dans la moitié de terrain normande. Quevilly Rouen Métropole recule.

24e : talonnade d’Hugo Ekitike sur la gauche de la surface de Quevilly Rouen Métropole pour Marco Verratti. Ce dernier enchaîne par une frappe croisée qui manque de puissance. Nicolas Lemaitre capte le ballon.

23e : coup franc sur la gauche d’Alpha Sissoko vers le premier poteau. La défense parisienne se dégage.

22e : lancé sur la gauche, Issa Soumaré tente de repiquer vers la surface mais Nordi Mukiele fait faute sur lui.

21e : Mamady Bangré place le ballon sur la droite à 25 mètres des buts parisiens pour frapper un coup franc. Son centre puissant devant la surface est dévié en corner par El Chadaille Bitshiabu.

20e | Gianluigi Donnarumma intervient devant Mamady Bangré !

Issa Soumaré glisse un bon ballon sur la gauche de la surface parisienne pour Mamady Bangré. Seul face à Gianluigi Donnarumma, ce dernier tente un tir dans un angle fermé qui est repoussé par le gardien italien.

19e : Fabian Ruiz tente une passe latérale devant la surface normande mais Kalidou Sidibé récupère le ballon.

18e | joli mouvement parisien !

Trouvé dans l’axe par Fabian Ruiz, Ismaël Gharbi s’offre un joli une-deux avec une aile de pigeon avec Renato Sanches. Ismaël Gharbi est toutefois devancé par la bonne sortie de Nicolas Lemaitre.

16e : malgré une opposition intéressante de Quevilly Rouen Métropole dans ce début de match, le Paris Saint-Germain trouve rapidement la faille et va pouvoir jouer plus libéré.

15e : deuxième but d’Ismaël Gharbi dans cette préparation. Il avait déjà marqué contre le Paris FC.

14e | Ismaël Gharbi ouvre le score ! (PSG 1-0 QRM)

Lancé dans l’axe, Ismaël Gharbi se présente devant la surface normande et crochète sur la gauche Nicolas Lemaitre. Il dépose ensuite une belle frappe au fond des filets.

14e | La frappe de Louis Mafouta !

Lancé en profondeur sur la droite de la surface par Issa Soumaré, Louis Mafouta se présente dans la surface et arme un tir qui termine dans le petit filet droit.

13e : servi dans l’axe par Hugo Ekitike, Marco Verratti pique un ballon vers la surface adverse pour Ilyes Housni mais la sphère passe à droite des buts normands.

12e : longue séquence de possession pour le Paris Saint-Germain qui se déploie dans le camp de Quevilly Rouen Métropole.

11e : pressing haut de la part de Quevilly Rouen Métropole dans le camp parisien. Les Normands arrivent bien à contenir les Franciliens pour le moment.

10e : ballon glissé vers la surface parisienne pour Kalidou Sidibé. Ce dernier est devancé par la bonne intervention de Gianluigi Donnarumma qui capte la sphère dans ses pieds.

9e : petite faute dans le camp normand, Gustavo Sangaré s’écroule après une faute de Renato Sanches.

8e : longue ouverture en profondeur vers la surface parisienne. Sorti de ses buts, Gianluigi Donnarumma éloigne le danger d’un coup de casque.

7e : offensivement, le Paris Saint-Germain a du mal à s’organiser pour le moment face à la bonne organisation de son adversaire. Néanmoins, le pressing est intéressant.

6e : petite faute dans l’entrejeu sur Renato Sanches. Gustavo Sangaré est sanctionné. Ballon pour le Paris Saint-Germain.

5e : alerté couloir gauche dans la profondeur, Jason Pendant est devancé par le bon tacle de Nordi Mukiele qui éloigne le danger en touche.

4e : sur la droite, Mamady Bangré est trouvé. Il repique dans l’axe et arme un tir devant la surface francilienne qui est contrée de justesse.

3e : Hugo Ekitike tente de lancer côté droit Nordi Mukiele mais ce dernier est signalé hors-jeu.

2e : rapidement, le Paris Saint-Germain tente d’imposer un pressing haut afin de perturber la relance de Quevilly Rouen Métropole.

1re : récupération haute d’Issa Soumaré qui trouve sur la droite Mamady Bangré. Ce dernier se présente devant la surface et arme un tir qui s’envole au-dessus des buts de Gianluigi Donnarumma.

Coup d’envoi !

C’est parti dans ce match entre le Paris Saint-Germain et Quevilly Rouen Métropole. Hugo Ekitike engage pour les locaux.

12h05 : le match va bientôt débuter. Quevilly Rouen Métropole joue en jaune et le Paris Saint-Germain en bleu marine. Willy Delajod va diriger cette rencontre.

11h55 : fin de l’échauffement, le coup d’envoi de la rencontre se rapproche tout doucement.

