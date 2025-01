Le Stade Rennais cible Kazeem Olaigbe

Brice Samba, Seko Fofana, Kyogo Furuhashi, Habib Beye sur le banc… sans oublier les discussions en cours pour Lilian Brassier, Kevin Danso ou encore Alexander Djiku, le Stade Rennais est inarrêtable durant ce mercato hivernal. Il faut dire aussi que les Bretons ont un besoin urgent de redresser la barre, eux qui pointent actuellement à une inquiétante 16e place en championnat. Dans cette optique et selon nos dernières informations, les hautes sphères rennaises s’activent également sur un autre profil.

La suite après cette publicité

En effet, le board du SRFC a coché le nom de Kazeem Olaigbe, aujourd’hui sous les couleurs du Cercle Bruges et lié à la formation belge jusqu’en juin 2027. Ailier gauche de 22 ans, ce jeune international espoir belge, très fort techniquement, habile balle au pied aussi bien du droit que du gauche et doté d’une belle frappe de balle, est estimé à 4-5 millions d’euros. Méfiance toutefois car les Rennais devront, là-aussi, se défaire de la concurrence puisque plusieurs écuries de Serie A sont également à l’affût pour le droitier d’1m78 (8 buts et 1 passe décisive en 31 rencontres toutes compétitions confondues cette saison) très en vue cette saison en Conférence League avec le club belge. A suivre…