Victor Osimhen aurait dit oui à Chelsea

Victor Osimhen n’est pas content. Et quand c’est le cas, il ne se prive pas pour le faire savoir. En septembre dernier, il avait explosé contre son club. En effet, il n’avait pas apprécié que Naples publie sur son compte TikTok officiel une vidéo du pénalty qu’il avait manqué face à Bologne. Des images accompagnées d’une musique un peu moqueuse. Très agacé, l’ancien joueur du LOSC avait supprimé toutes ses publications sur ses réseaux sociaux personnels concernant les Partenopei. Cette semaine, c’est Mamuka Jugeli qui s’est attiré les foudres du serial buteur.

Osimhen envoyé en Arabie saoudite par l’agent de Kvara

Agent de Khvicha Kvaratskhelia, il a évoqué le cas Osimhen sur Sport 1 Georgia. «Osimhen a signé un nouveau contrat, mais pensez-vous vraiment qu’il jouera à Naples pendant toute sa carrière ? Je le dis maintenant, il ira jouer en Arabie saoudite cet été. Naples a augmenté le contrat d’Osimhen mais Khvicha n’accepterait pas un transfert en Arabie saoudite même si on lui offrait un milliard d’euros. Il accepterait probablement de jouer pour le Real Madrid, le Bayern Munich, Barcelone ou Manchester City. Khvicha a la volonté et différents objectifs : il veut réussir et il y parvient déjà.» Des propos qui n’ont pas été du goût du principal intéressé.

Sur ses réseaux sociaux, il a donc taclé l’agent de Kvara. « Cher Mamuka Jugeli, tu es une saleté et une honte. Je suis gêné par ton raisonnement, imbécile ! Garde mon nom loin de ta bouche !» D’autant que Mamuka Jugeli s’est visiblement trompé concernant l’avenir de la star du Nigéria. En effet, le Daily Mail annonce ce jeudi qu’Osimhen a déjà dit oui à un pensionnaire de Premier League, à savoir Chelsea. Ce n’est pas un secret, les Blues cherchent depuis plusieurs années un n°9 de classe mondiale. Mais les dernières tentatives n’ont pas été un franc succès.

Le buteur napolitain vers Chelsea

De quoi convaincre les Londoniens qu’il est temps de trouver ce fameux grand attaquant. Osimhen (8 buts, 2 assists en 18 apparitions toutes compétitions confondues) coche toutes les cases selon eux. Véritable renard des surfaces, il est efficace, régulier et demeure encore jeune, puisqu’il a 25 ans. Le seul point noir pourrait être sa récente prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 avec une clause libératoire dont le montant est compris entre 120 et 130 millions d’euros. Cela pourrait rebuter de nombreux clubs.

Mais on le sait, les Blues n’hésitent pas à mettre la main au porte-monnaie quand ils aiment. Ils devront tout de même convaincre le président de Naples Aurelio De Laurentiis, réputé pour être très dur en affaires. Mais ils pourront compter sur un allié de taille avec Victor Osimhen. Le Daily Mail, qui a contacté l’entourage proche du joueur, explique que le buteur a déjà accepté de rejoindre le club anglais. Un club qui veut dans l’idéal récupérer un attaquant cet hiver. Mais pour Osimhen, a priori, ce sera plus pour cet été. Affaire à suivre donc…