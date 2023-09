Victor Osimhen a totalement pété un câble contre Naples

La suite après cette publicité

Le coup de l’été. Malgré les offensives de Chelsea, de Manchester United, du Paris Saint-Germain et surtout du Bayern Munich, Naples a réussi à conserver Victor Osimhen. Une véritable prouesse de la part d’Aurelio De Laurentiis. On a même évoqué une prolongation à venir pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais elle n’est pas encore arrivée. Et aujourd’hui, il n’est pas certain que le joueur originaire du Nigéria paraphe un nouveau bail. En effet, il est entré en guerre avec son club.

Le clan Osimhen a la rage

Agacé d’être remplacé à la 86e minute dimanche face à Bologne (0-0), l’ancien joueur du LOSC, qui a raté un pénalty durant la rencontre, avait poussé un coup de gueule. Il était très en colère contre son entraîneur Rudi Garcia et il avait eu des gestes d’humeur. Mais ce n’est pas cet incident qui agace aujourd’hui Osimhen. Hier, le Napoli a publié sur son compte TikTok officiel une vidéo du pénalty manqué par son joueur. Des images accompagnées d’une musique un peu moqueuse.

Le joueur a vrillé après cette humiliation publique. Malgré la suppression de la vidéo, le mal était fait. L’agent du joueur, Roberto Calenda, a été le premier à dégainer hier soir sur les réseaux sociaux. «Ce qui s’est passé aujourd’hui sur le profil officiel de Naples sur le réseau TikTok est inacceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été publiée puis, tardivement, supprimée.»

Le joueur a multiplié les gestes forts

Puis il a ajouté : « un fait grave qui cause des dommages très graves au joueur et s’ajoute au traitement que subit le joueur ces derniers temps entre procès médiatiques et fake news. Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor Osimhen.» En effet, le clan Osimhen envisage de porter plainte contre les Partenopei.

Dans la nuit, le joueur de 24 ans a continué à multiplier les gestes forts. Ainsi, il a supprimé de son compte Instagram pratiquement toutes les photos où il apparaît sous le maillot de Naples. La Gazzetta dello Sport ajoute qu’il a même arrêté de suivre son club sur les réseaux sociaux. Le divorce est proche. Le média italien précise d’ailleurs qu’un départ au mercato d’hiver voire l’été prochain risque d’arriver. D’autant que le clan Osimhen en a assez de négocier une prolongation qui ne vient pas. Le torchon brûle !