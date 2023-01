BL : le RB Leipzig fait le travail face à Stuttgart et revient à un point du Bayern

Après le retour de la Bundesliga en milieu de semaine, le football allemand reprenait ses droits ce vendredi avec le match d’ouverture de la 18e journée du championnat : le RB Leipzig, sur la dernière marche du podium avant cette rencontre, recevait une équipe de Stuttgart, qui restait sur trois matches sans la moindre victoire (2 nuls, 1 défaite). Les coéquipiers de Christopher Nkunku faisaient le travail et prenaient les trois points (2-1).

La suite après cette publicité

Néanmoins, l’entraîneur outre-Rhin ne devait pas remercier son attaquant français, absent depuis la mi-novembre après sa blessure à l’entraînement en Bleu, mais plutôt son milieu offensif hongrois Dominik Szoboszlai, auteur d’un doublé entre la première période (1-0, 25e) et le début du second acte (1-0, 49e). La réduction du score de Chris Fuhrich (2-1, 68e) ne changeait rien au sort des Souabes, à égalité provisoirement avec le barragiste Bochum. Le RBL, quant à lui, gagne une place et revient temporairement à un point du leader, le Bayern Munich.

À lire

Alexis Tibidi va rejoindre Troyes