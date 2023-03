Ligue des Champions : le Bayern Munich lance un avertissement à la menace Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un autre PSG. Depuis le 14 février dernier et le 1/8e de finale aller de Ligue des Champions (défaite 1 à 0), le Paris Saint-Germain a vécu beaucoup de choses. Outre le retour à la compétition de Kylian Mbappé, les pensionnaires du Parc des Princes ont dû composer avec les nouvelles frasques de Neymar, pris en photo dans un fast-food tard dans la nuit après un tournoi de poker. Le tout alors que Kylian Mbappé avait demandé à ce que ses coéquipiers "mangent et dorment bien" après la défaite face aux Allemands. Quelques jours plus tard, Neymar s’est blessé à la cheville face au LOSC.

Le retour de KM7 inquiète l’Allemagne

Presnel Kimpembe a ensuite pris ses quartiers au sein de l’infirmerie parisienne après un nouveau pépin physique. Pour ne rien arranger, Achraf Hakimi a été accusé de viol la semaine passée alors que son équipe remportait le Classique de L1 à Marseille. Le Marocain a été mis en examen vendredi dernier. Hier, le club de la capitale a annoncé une autre mauvaise nouvelle puisque Neymar va se faire opérer de la cheville et manquera 3 à 4 mois de compétition. La saison du Brésilien est d’ores et déjà terminée. Une annonce qui est tombée alors que Paris va défier le Bayern Munich mercredi soir en Ligue des Champions.

Sans Neymar, le PSG pourra compter sur le reste de la MNM, à savoir Lionel Messi et Kylian Mbappé. Entré en jeu lors du match aller alors qu’il revenait de blessure, le Français avait aidé les siens à être plus dangereux. Il avait inquiété les Munichois jusqu’au bout. Dès le lendemain, la presse allemande avait d’ailleurs avoué que le crack de Bondy avait changé le match et qu’il faudrait le surveiller lors du match retour. Trois semaines plus tard, l’heure est donc venue pour le Bayern Munich de croiser le fer avec un Mbappé, pleinement remis de sa blessure.

Müller impressionné

Le Français a d’ailleurs été au centre des débats lors de la conférence d’avant-match du Bayern Munich. Thomas Müller a avoué que Kylian Mbappé était le joueur parisien qu’il craignait le plus. «Le plus spectaculaire c’est Kylian, c’est une décision facile. Son explosivité, ses bons choix, c’est super efficace et j’adore ça. Je pense que le monde entier aime le regarder. Mais si notre plan est efficace, il ne va pas s’amuser demain.» Le champion du monde 2018 est prévenu, les Allemands ne comptent pas lui faire de cadeau demain.

«Kylian Mbappé est un joueur qui, avec son profil, représente un danger. Il est le joueur qui marque le plus de buts pour le PSG. Mais c’est un sport d’équipe, il faut aussi éviter les passes vers lui et lui donner trop d’espaces. Demain, ce sera un facteur important pour Paris. Chaque point fort a un point faible», a avoué Müller avant d’évoquer le statut de favori qu’aurait Paris selon KM7. «Chacun est libre de dire ce qu’il veut. On a gagné le match aller 1-0, donc je vois un avantage pour nous. On joue à domicile, mais avoir une marge d’un but, ce n’est rien. Je comprends Kylian, il a beaucoup de confiance en soi.»

Nagelsmann a déjà un plan

Mais les Allemands aussi. Julian Nagelsmann en tête. «Nous nous sommes préparés à son entrée en jeu lors du match aller. C’est l’un des meilleurs attaquants du monde, avec des armes incroyables. Cela change l’approche. Demain, nous pourrons nous adapter à lui dès le début. Nous sommes préparés, nous devons faire les choses collectivement. On parle beaucoup de lui. Il a eu trois bonnes actions, deux étaient hors-jeu. Notre exigence est d’avoir le ballon et de priver Paris de cette force. Je ne dirais pas qu’ils ont une faiblesse, mais ils ont des comportements très clairs que l’on peut utiliser à bon escient, mais qui peuvent être dangereux si on les utilise mal. L’une des clés sera d’être capable de marquer des buts et de ne pas se contenter de défendre.» Le Bayern Munich est prêt à en découdre avec Kylian Mbappé (24 ans) demain. L’international tricolore est attendu de pied ferme.

