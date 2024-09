OL : Pierre Sage rend hommage à Dejan Lovren

Depuis plusieurs mois, il était mis de côté par Pierre Sage. Revenu à l’OL lors de l’hiver 2023, Dejan Lovren avait rendu de fiers services aux Gones lors de sa première demi-saison. Officiellement placé dans le loft depuis cet été, le défenseur croate a cherché une porte de sortie tout l’été. Finalement, depuis ce matin, l’ancien de Liverpool a officiellement quitté le Rhône pour rejoindre la Grèce et le PAOK Salonique. Au micro d’OLPLAY, Pierre Sage a rendu hommage à l’ancien numéro 5 lyonnais.

La suite après cette publicité

«La première fois que je l’ai rencontré, c’était en 2012, j’étais à Bourg-Péronnas, il revenait de blessure et avait marqué de la tête avec la réserve. Ça a été une fierté pour moi d’entraîner un champion comme lui. Il nous a montré que c’était vraiment quelqu’un de bien, avant de partir, il a réuni tout le monde pour souhaiter une bonne saison et dire qu’il les garderait dans son cœur. C’est important de le signaler et on lui souhaite le meilleur.»