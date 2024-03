D1 féminine : les salaires des joueuses dévoilés

Entre le football masculin et le football féminin, il y a un monde d’écart en terme de salaire. Alors que le journal L’Équipe a dévoilé les salaires des joueurs des différents clubs de L1, le quotidien français a également enquêté sur les mensualités des filles. Les joueuses les mieux payées de D1 sont ou Lyonnaises ou Parisiennes. Dans le top 10 du classement, on retrouve en première position Marie-Antoinette Katoto avec 58 000 euros bruts par mois versés par le PSG. D’autres stars de l’Équipe de France suivent (Kadidiatou Diani et Wendy Renard). La Ballon d’Or 2018, Ada Hegerberg est en troisième position. Au final, l’OL est le club qui rémunère le plus ses joueuses avec des salaires à 15 000 euros de moyenne, devant le PSG à 13 000.

Si les deux clubs au sommet du football européens payent le mieux, les autres clubs de D1 sont à des montants bien inférieurs. Le PFC, troisième club en Ligue des champions cette saison, a une rémunération moyenne de 3 000 euros bruts par mois. Les autres clubs sont autour du Smic avec au fond du classement Guingamp et Saint-Étienne qui payent leurs joueuses en moyenne 1 600 euros.

Le classement des 10 joueuses les mieux payées de D1 (salaire mensuel brut)

1: Marie-Antoinette Katoto (PSG) 58 000€

2: Kadidiatou Diani (OL) 50 000€

3: Wendy Renard (OL) 45 000€

= Ada Hegerberg (OL) 45 000€

5: Grace Geyoro (PSG) 42 000€

= Lieke Martens (PSG) 42 000€

7: Lindsey Horan (OL) 32 000€

= Amel Majri (OL) 32 000€

9: Delphine Cascarino (OL) 30 000€

10: Griedge Mbock (OL) 28 000 €