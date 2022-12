Coupe du Monde 2022 : l'Argentine prépare un plan anti-Mbappé

La suite après cette publicité

À chaque match de l'équipe de France, il est au centre des attentions. Ça sera de nouveau le cas en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Kylian Mbappé est l'obsession numéro une de ses adversaires. L'Angleterre s'y était préparée avec un certain Kyle Walker comme chien de garde mais au final, à force d'être surveillé comme du lait sur le feu, l'attaquant attire les défenseurs sur lui, pour en faire profiter d'autres.

À l'image du but de Theo Hernandez contre le Maroc, complètement délaissé par une défense qui n'en avait que pour le joueur du PSG. L'Albiceleste n'est pas en reste pour peaufiner la préparation de sa finale. D'après les informations du quotidien Olé, après avoir axé sa séance sur de la récupération le jeudi, Scaloni a organisé sa séance d'entraînement d'hier sur le fait de contenir l'actuel meilleur buteur du Mondial (5 buts, à égalité avec Leo Messi).

Scaloni a tout essayé

Il a même mis en place plusieurs systèmes afin de varier le travail et étudier toutes les possibilités, comme c'est d'ailleurs le cas depuis le début de la compétition. Le sélectionneur sait s'adapter à différents schémas, et y répondre. Comme face aux Pays-Bas, il a par exemple essayé une défense à 5 afin de densifier l'axe grâce à la présence de Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Lisandro Martinez, en plus de Nahuel Molina et Marcos Acuña sur les côtés. Ce n'est pas tout.

Scaloni a également recours à une défense à 4, afin d'intégrer dans son onze de départ Angel Di Maria, remis d'une blessure. Il pourrait donc opter pour un 4-3-3, ce qui ferait placer un Lautaro Martinez sur le banc de touche, comme en demi-finale. Montiel, au profil plus défensif que le latéral droit de l'Atlético de Madrid, pourrait être titulaire. Enfin, l'hypothèse d'un 4-4-2, sans Di Maria, est une possibilité pour cette fois dominer l'entrejeu par le nombre, et casser les lignes de passes vers Mbappé. L'Argentine a tout prévu.