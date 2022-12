Coupe du Monde 2022, Équipe de France : la réponse de Didier Deschamps face au plan anti Mbappé des Anglais

La suite après cette publicité

Demain, Français et Anglais vont batailler pour décrocher un ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Côté britannique, le danger numéro un a été immédiatement identifié : Kylian Mbappé. Ces derniers jours, les journaux locaux n’ont cessé de titrer sur le Bondynois avec une seule idée en tête : il va falloir être prêt physiquement à aller aussi vite que le joueur du PSG pour le contrer. Le profil de Kyle Walker et d’innombrables références aux courses ont ainsi été placardés en Une des quotidiens. Pour les Anglais, la vitesse est LE mot qui les obsède avant ce quart de finale face à l’équipe de France alors que les Three Lions ont également des arguments à faire valoir sur cet aspect.

Présent ce matin en conférence de presse, Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas caché que la vitesse était un élément primordial dans le football d’aujourd’hui. Et pas seulement la vitesse de course. « C’est souvent la clé. Quand on va vite, l’adversaire a moins de temps pour s’organiser. Il faut autre chose avec, mais on peut contrer beaucoup de choses. La vitesse, c’est le plus difficile, surtout ces phases de transition où cette équipe anglaise est très performante. Elle a marqué plus de la moitié de ses buts sur des transitions rapides. »

« Kylian restera Kylian »

Spécialiste des roues médiatiques avant les chocs, Deschamps n’a surpris personne avec sa manoeuvre. Lancé sur la vitesse pour évoquer le cas Mbappé, le sélectionneur a tenté de retourner la question pour mettre en avant les qualités d’une équipe anglaise qui « n’a pas de défauts » selon lui. Pas suffisant toutefois pour échapper aux relances sur son numéro 10. À l’heure où les Anglais vont sûrement réserver un traitement de faveur au champion du monde 2018, les Bleus sont-ils devenus trop dépendants de Mbappé ?

« J’imagine que l’Angleterre prendra des dispositions comme nos adversaires précédents. Après, Kylian a cette capacité de pouvoir faire des différences. Même lors du dernier match où il n’était pas au mieux de sa forme, il a été décisif. Pouvoir répartir le danger pour notre adversaire, ça évite de focaliser un peu plus les précautions sur Kylian. Mais Kylian restera Kylian avec cette capacité à être décisif. » Confirmation demain à partir de 20h ?

