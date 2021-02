Everton : James Rodriguez ironise sur un possible retour au Real

Après avoir connu des jours compliqués du côté du Real Madrid et du Bayern Munich dernièrement, James Rodriguez renaît cette saison avec Everton. Auteur de 5 buts et 8 passes décisives, le meneur de jeu colombien s’épanouit sous la houlette de Carlo Ancelotti, qui l’avait fait venir au Real à l’époque.

À 29 ans, l’ancien Monégasque semble enfin retrouver des couleurs, de quoi donner des remords aux supporters de la Casa Blanca ? Interrogé sur un possible retour dans la capitale espagnole alors qu’il était en live sur la plateforme Twitch, l’international colombien a répondu de façon ironique : «Personne ne veut plus de moi là-bas. Ça fait partie du football, les gars», a-t-il expliqué à ses viewers. Au vu de la saison du Real et des problèmes offensifs du club, un joueur comme James ne ferait pourtant pas de mal.