Manchester United : les terribles conséquences de l'interview choc de Cristiano Ronaldo

C'est une véritable petite bombe. Dimanche soir, le journaliste Piers Morgan a commencé à révéler des extraits d'une interview exclusive de Cristiano Ronaldo, dans laquelle ce dernier se lâche complètement. « Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière. Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi », a-t-il notamment lancé.

Une interview qui fait déjà la une de tous les médias anglais et même mondiaux, et qui a logiquement des conséquences en interne à Manchester. Comme l'indique Kaveh Solhekol, un des journalistes phares de Sky Sports, Erik ten Hag et les joueurs des Red Devils sont extrêmement déçus de cette interview mais aussi de son timing. Plutôt logique pour le coach néerlandais, qui prend assez cher, mais Cristiano Ronaldo s'est encore plus mis ses coéquipiers à dos, eux qui ont appris l'existence de cette interview dans la soirée en revenant de Londres.

Adieu en janvier

Tant les dirigeants que les joueurs en veulent énormément au Lusitanien, et considèrent que tout ça est un énorme manque de respect envers le coach forcément, mais aussi envers le club de façon générale et envers ses coéquipiers. Cristiano Ronaldo aurait d'ailleurs refusé de jouer ce match face à Fulham lorsqu'il a appris qu'il n'allait pas être titulaire, prétextant être malade.

Pour le journaliste, Manchester United estime ne jamais avoir manqué de respect à l'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus. Autant dire que cette histoire va mal finir et que tout indique qu'un départ en janvier est la seule solution, mais encore faut-il trouver un club qui veuille bien de Cristiano Ronaldo...