Équipe de France : Karim Benzema raconte son retour à Clairefontaine

« J'ai déjà dit merci à Didier. Vous voulez que je le dise devant vous ? Merci Didier ! ». C'est ainsi que Karim Benzema a terminé, avec humour, sa première conférence de presse tenue ce dimanche avec l'équipe de France, un événement qui n'était plus arrivé depuis cinq ans. De quoi laisser imaginer l'état d'esprit dans lequel se trouve l'attaquant du Real Madrid après avoir retrouvé le château de Clairefontaine, un lieu qu'il connaît bien, lui qui a déjà porté le maillot des Bleus à 81 reprises depuis le début de sa carrière.

Forcément, devant les journalistes, la prise de parole du nouveau numéro 19 de l'équipe de France était très attendue. Et Karim Benzema, tout en esquivant avec malice les questions sur l'élément déclencheur de son retour en Bleus qu'a été sa rencontre avec Didier Deschamps, ou encore ses retrouvailles attendues dans les prochaines heures avec Olivier Giroud après l'épisode du karting et de la F1, en a alors profité pour exprimer son bonheur de pouvoir enfin regoûter aux joies d'une convocation avec le groupe France.

« L'adaptation est parfaite »

« Non, je ne suis pas stressé du tout. Je suis super content d'être là, de revenir à nouveau en équipe de France. Ça se passe très très bien. L'adaptation est parfaite. Sur le terrain aussi, ça se passe super bien. Il y a du beau jeu, comme j'aime. Après, dans le groupe, je connaissais déjà pas mal de joueurs, j'ai fait la connaissance des autres joueurs aussi. Tout se passe bien pour moi, j'espère que ça va continuer. Je suis pressé de pouvoir commencer un match », a ainsi dans un premier temps lâché KB9, avant de poursuivre sur le groupe déjà en place depuis plusieurs années maintenant.

« On sent un groupe très bien, posé. C'est quand même un groupe qui a été champion du monde et vice-champion d'Europe. Ce sont des gagnants, ça se passe super bien. Le niveau est très très haut, c'est ce que j'aime. Je m'entends bien avec tout le monde. Après c'est sûr qu'au début, j'étais un peu plus avec Raphaël Varane car on est au Real ensemble, mais je connaissais pas mal de joueurs, j'ai pu jouer contre eux en club, donc ça se passe très bien », a précisé le buteur des Bleus et des Merengues. Le message de Karim Benzema est clair : son retour avec les Bleus, dont il rêvait depuis longtemps, se déroule de manière idéale. L'ancien joueur de l'OL a désormais hâte de pouvoir reporter le maillot frappé du coq et de ses deux étoiles lors d'une rencontre officielle, afin de régler les derniers détails et de réaliser un Euro 2020 de haute volée avec l'équipe de France de Didier Deschamps.