Waalwijk - OM : les compositions officielles

La préparation de l’OM se poursuit. En stage en Allemagne, les hommes de Marcelino vont disputer leur troisième match de l’été face au club néerlandais du RKC Waalwijk (coup d’envoi 13h, un match à suivre en direct sur FM). Pour le moment, le bilan de Marseille dans cette préparation est mitigé avec un succès face à Nîmes (2-0) et une défaite contre Eupen (0-1).

Pour cette rencontre, Marcelino lance Ismaïla Sarr, tout juste arrivé en provenance de Watford. Il devrait être en attaque aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, lui aussi recrue estivale. Au milieu, on retrouve la doublette Rongier-Veretout qui sera épaulée par Ounahi et Gueye. Derrière, Gigot fait son retour en charnière avec Balerdi alors que Clauss et Soglo vont évoluer sur les côtés de la défense.

L’OM ouvre le score grâce à Pape Gueye

Les compositions officielles

RKC Waalwijk : Vaessen – Lelieveld, Adewoye, Bruma, Meijers – Bakkali, Felida, Roemerat, Margaret – Kramer, Min.

OM : Pau Lopez – Clauss, Balerdi, Gigot, Soglo – Ounahi, Veretout, Rongier, Gueye – Sarr, Aubameyang.