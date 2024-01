Nice prête Badredine Bouanani à Lorient

Hier, nous vous avons révélé en exclusivité que l’OGC Nice et le FC Lorient avaient trouvé un accord pour un payant estimé à 1 M€ et sans option d’achat de Badredine Bouanani. Cette information a été confirmée ce mercredi. Les Merlus ont annoncé l’arrivée du joueur de 19 ans. «Le FC Lorient est heureux de vous annoncer l’arrivée sous la forme d’un prêt de Badredine Bouanani (19 ans), le milieu offensif de l’OGC Nice, jusqu’à la fin de la saison. Formé au Lille LOSC, Badredine rejoint la Côte d’Azur et l’OGC Nice à l’été 2022. Il effectue ses premiers pas en Ligue 1 le 11 janvier 2023 lors d’un succès niçois face à Montpellier (6-1). Il délivre, au cours de ce match, sa première passe décisive. Aujourd’hui, l’international algérien (5 sélections), qui a auparavant fréquenté les équipes de France jeunes, compte 29 matches toutes compétitions confondues avec les Aiglons.»

Heureux, le joueur a livré ses premières impressions au site officiel du club. « Le challenge proposé par les dirigeants lorientais est très plaisant et j’ai envie de le relever. Le discours du coach et le projet de jeu exposé ont été déterminants dans mon choix. Le FC Lorient est un club qui mérite sa place en Ligue 1 et je ferai tout mon possible pour l’aider à se maintenir. L’effectif est de qualité et capable de décrocher cet objectif.» Badredine Bouanani, qui portera le numéro 10, va participer à son premier entraînement demain.