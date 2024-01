Accord Lorient-Nice pour le prêt de Bouanani !

Entre Lorient et Nice, les relations n’ont pas toujours été fluides mais elles existent régulièrement au mercato hivernal. Un an après le long feuilleton Terem Moffi, les deux clubs sont de nouveau en négociations ces derniers jours, au sujet cette fois de Badredine Bouanani, le milieu offensif algérien de 19 ans. Sensation de la deuxième partie de saison niçoise en 2022-2023, il joue beaucoup moins sous les ordres de Francesco Farioli (6 entrées en jeu et 1 titularisation en Ligue 1).

C’est pour cela qu’un départ est possible d’ici la fermeture du marché hivernal. Et Lorient tente sa chance, dans l’optique de le récupérer sous forme de prêt. Selon nos informations, un accord a même été trouvé, autour d’un prêt payant estimé à 1 M€ et sans option d’achat. Cela dit aussi que Nice compte beaucoup sur son jeune élément pour l’avenir.