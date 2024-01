Le Séville FC en a déjà marre du comportement d’Hannibal Mejbri !

Le 15 janvier dernier, le Séville FC annonçait la venue du prometteur milieu de terrain tunisien de Manchester United, Hannibal Mejbri. «Hannibal Mejbri arrive en prêt avec option d’achat. Le Séville FC et le Manchester United FC ont trouvé un accord pour l’incorporation du milieu de terrain franco-tunisien Hannibal Mejbri», indiquait le club sévillan. Mais alors qu’on s’attendait à voir le jeune milieu gagner du temps de jeu en Liga, cela est bien plus différent que prévu.

La suite après cette publicité

Pour ses débuts sous le maillot rojiblanco, il a disputé 28 minutes de jeu et a écopé d’un carton jaune lors de la correction infligée par Gérone (5-1). Mais peu avant le match de Coupe du Roi contre l’Atlético de Madrid, on apprenait qu’Hannibal Mejbri aurait eu une altercation animée avec Mariano Diaz à l’entraînement, selon Mundo Deportivo. Aucun des deux joueurs n’a d’ailleurs été convoqué lors de l’élimination contre l’Atlético (0-1).

À lire

Ivan Rakitic proche de l’Arabie saoudite

Quique Flores tacle Hannibal Mejbri

Mais rien ne s’arrange puisque l’entraîneur Quique Sánchez Flores a expliqué que le Tunisien ne sera pas non plus sur la liste contre Osasuna, ce dimanche. «Nous allons lui donner l’espace nécessaire pour qu’il comprenne où il est, qu’il est à Séville et ce que cela signifie. Il doit savoir où il est et nous voulons le voir. Nous lui avons parlé et nous pensons qu’il a besoin d’un peu de temps pour apprendre, nous voulons lui donner un peu d’espace, un peu de temps pour voir les choses de l’extérieur et ensuite il reviendra dans le groupe», a-t-il assuré, dans des mots forts.

La suite après cette publicité

«C’est le genre de joueur qui atterrit soudainement dans un grand club comme Séville, avec des attentes maximales. Il devrait faire un pas en avant pour comprendre ce que nous voulons. Voyons si le garçon s’applique et je pense qu’à la fin, il comprendra parfaitement ce que nous voulons», a ajouté l’entraineur andalou. Un coup dur pour l’international tunisien (27 sélections), qui était également pisté par l’Olympique Lyonnais cet hiver.