Mercato Manchester United : Hannibal Mejbri recale l’OL !

Le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais promettait d’être animé, et cela a déjà été le cas en ces premiers jours de janvier. Comme attendu depuis quelques jours, l’OL a officialisé les arrivées de Lucas Perri et d’Adryelson. Le gardien et le défenseur central débarquent en provenance de Botafogo, autre club appartenant à la galaxie Eagle de John Textor. Jeffinho fait quant à lui le chemin inverse et retrouve son ancienne équipe un an seulement après l’avoir quittée. Mais trois à quatre autres recrues sont encore attendues, notamment en attaque et au milieu de terrain.

En effet, il faudra combler le départ de Jeffinho et les pertes de Mama Baldé (Guinée-Bissau) et Ernest Nuamah (Ghana) à la Coupe d’Afrique des Nations 2023. En ce qui concerne le milieu de terrain, plusieurs pistes avaient été évoquées. Après avoir songé aux Rennais Baptiste Santamaria et Nemanja Matic, nous vous avions informé que la piste menant à Mady Camara avait été relancé. Mais en plus de cela, Guido Rodriguez (Real Betis) et Hannibal Mejbri (Manchester United) avaient également été sondés.

Hannibal Mejbri va filer à Séville

Et selon les informations de Diario de Sevilla, l’international tunisien aux 27 sélections avec les Aigles de Carthage a fait son choix. En effet, dans son édition papier, le quotidien andalou assure que le milieu de terrain des Red Devils va filer au Séville FC. En effet, le joueur aurait décidé de rejoindre Séville sous la forme d’un prêt, alors qu’il reste encore à définir si ce dernier inclura une option d’achat ou non. Fribourg était également sur le coup, mais les Rojiblancos suivaient le joueur depuis août dernier.

Hannibal Mejbri va pouvoir se relancer en Espagne, après une période difficile chez les Red Devils. Mejbri a disputé 9 matchs avec Manchester United cette saison (5 en Premier League, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe EFL, pour un but marqué) et n’entre pas vraiment dans les plans d’Erik ten Hag. Il rejoindra une formation sévillane très active sur le marché hivernal, qui attend également le milieu de terrain français Lucien Agoumé et l’attaquant ivoirien de Chelsea, Datro Fofana. Une piste à oublier pour l’OL.