L’OL relance la piste Mady Camara !

Le fameux recrutement du milieu de terrain de l’OL… Un véritable serpent de mer au sein du club rhodanien depuis… décembre 2022 et la demande express alors de Laurent Blanc qui avait identifié les carences à ce poste. Un an plus tard, rien n’a changé à l’OL. Et ce ne sont pas le fantomatique Paul Akouokou et le très jeune et inconstant Skelly Alvero qui pourront attester du contraire. Dès lors, le recrutement d’un milieu de terrain est redevenu une priorité pour un Mathieu Louis-Jean, qui ne sent plus le souffle chaud de la DNCG sur la nuque.

La suite après cette publicité

Après avoir songé aux Rennais Baptiste Santamaria et Nemanja Matic, l’homme fort du mercato lyonnais multiplie les pistes. Selon nos informations, il a décidé d’en réactiver une ancienne, à savoir Mady Camara. Ce numéro 8 d’expérience (277 matches pros en Serie A, Super League, Ligue des Champions, Ligue Europa, etc…) capable de distribuer le jeu dispose d’un bon jeu de tête, d’une excellente frappe de balle et des qualités nécessaires pour évoluer au poste de sentinelle devant la défense. Bref, le portrait-robot du joueur recherché par le septuple champion de France.

À lire

L’OL a proposé le poste d’entraîneur au coach de Girona !

L’OL n’a pas oublié Mady Camara

D’ailleurs, il est bon de rappeler que le milieu de terrain guinéen de 26 ans a été proche de s’engager entre Rhône et Saône en toute fin du mercato estival dernier. Alors que les négociations avec le milieu argentin du Betis Guido Rodriguez s’enlisaient, l’OL lâchait une offre de 8 M€ pour s’attirer ses services. Mais le club grec, qui était prêt à laisser filer l’un de ses meilleurs joueurs contre 11 M€, a repoussé la proposition lyonnaise.

La suite après cette publicité

Six mois plus tard, la donne est différente. En fin de contrat en juin 2024, celui qui dispose de meilleures statistiques que la plupart des spécialistes du poste dans le championnat grec, comme nous l’a rapporté notre partenaire Datascout est libre de s’engager dans le club de son choix. Mais l’actuel 3e de Super League pourrait finalement se décider à laisser partir l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma pour récupérer quelques deniers. Mais attention, la concurrence s’annonce rude.

Si l’OM garde un oeil sur lui, notamment si la piste menant à Lucien Agoumé échoue au dernier moment, il y a un autre club français dont le nom n’a pas filtré qui apprécie tout particulièrement le profil du natif de Matam. Le Séville FC est aussi très intéressé tout comme le Werder Brême et Wolfsbourg en Allemagne. Enfin, l’Olympiakos de son côté, ne désespère pas de prolonger l’un de ses meilleurs joueurs qui totalise 23 apparitions cette saison (13 en championnat et 10 en Ligue Europa). Une nouvelle proposition de contrat est d’ailleurs en préparation du côté du Pirée…