FC Barcelone : Xavi dévoile ce qui a changé depuis son arrivée

«J'ai dit lors de la présentation que je ne peux pas parler de ce qui s'est passé avant (sous Ronald Koeman) parce que je n'étais pas là. Maintenant, j'ai vu de formidables prédispositions et j'aime ce que je vois. Nous avons une équipe et nous en sommes satisfaits. Mais ils vont nous évaluer en fonction du match de demain (derby contre l'Espanyol, ce samedi à 21h). C'est positif que les choses que nous voyons fonctionnent.» Gentleman ou simplement dans la norme. On ne juge pas le travail du prédécesseur. Nommé le 6 novembre, présenté à la presse le 8 novembre, Xavi a eu une dizaine de jours pour établir les premières bases de son mandat à durée indéterminée. Xavi le sait, le temps presse. De la maison ou pas, il doit apporter des résultats.

Neuvième, à onze longueurs de la tête, le FC Barcelone pointe déjà à six points de l'Atlético de Madrid, actuel quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des champions. Ces dernières heures, Xavi et son staff ont beaucoup parlé. L'idée est d'inculquer à tous, et en peu de temps, la marche à suivre. Mais les joueurs ne sont pas dupes, seule la victoire compte. «Je ne sais pas (de combien de temps nous avons besoin pour relever le club, ndlr). Nous allons voir, c'est une quantité inconnue. Cette semaine, nous avons été très chargés en discussions pour expliquer ce que nous attendons. Demain, nous jouons et j'espère que nous pourrons voir des choses. Surtout au niveau du résultat. Nous essayons de jouer un bon football, mais au final, vous allez nous juger sur le résultat,» a expliqué Xavi en conférence de presse.

«Je ne sais pas comment on travaillait avant...»

Depuis son arrivée, Xavi a déjà fait parler de lui. Aucun cadeau ne sera fait. Même aux anciens. L'ancien milieu de terrain a instauré 10 règles strictes qui doivent servir à serrer la vis d'un vestiaire trop habitué à un certain confort. Gerard Piqué en aurait fait les frais. Vendredi, le nouvel entraîneur a justifié cette position, tout en prônant la douceur. «Nous avons tous une vie très chargée, mais au final, c'est une question de règles de cohabitation. C'est fondamental pour un collectif. Je n'ai pas eu à jouer au sergent-chef, c'est une question d'ordre. Quand nous avons décidé de mettre ces règles en place, nous avons bien réussi. La coexistence s'est bien passée. On accorde beaucoup d'importance à ces règles, mais ce n'est pas important. Vous n'avez pas besoin de crier ou d'être un sergent».

Et d'ajouter, non sans faire allusion à l'ère Ronald Koeman, «ce qui est clair pour moi, c'est que lorsque nous avons mis en place ces règles, nous avons bien travaillé. Je ne sais pas comment on travaillait avant... mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est une question d'organisation d'équipe, de famille, d'attitude et de sacrifice. Des valeurs qui ne peuvent pas manquer à ce club». Si certains joueurs, dont Oscar Mingueza, ont salué l'arrivée de Xavi, soulagés que de voir partir son prédécesseur, le nouvel entraîneur veut mettre ses troupes face à leurs responsabilités. «Nous avons une dette envers beaucoup de gens et nous ne pouvons pas échouer. Attitude, sacrifice et travail, cela ne peut pas échouer. Les supporters doivent être fiers de l'équipe,» a-t-il martelé.

Tout le monde aura sa chance, même les jeunes

Ces derniers jours, malgré l'absence des internationaux, le natif de Terrassa a pu observer bon nombre d'éléments. Des jeunes notamment. Qu'ils n'hésitera pas à lancer pour sa première face à l'Espanyol. «Nous nous sommes entraînés après la conférence de presse et je n'ai pas encore décidé du onze. J'ai un bon feeling avec les jeunes. Nous n'avons pas Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite ou Kun Agüero, mais les jeunes sont prêts. Il pourrait y avoir une surprise ou deux», a-t-il lâché, sans en dire plus. Dans la soirée d'hier, les médias catalans évoquaient les présences d'Ilias Akhomach, Mika Mármol, Álvaro Sanz, Lucas de Vega, Matheus, Abde et Jutglà, de jeunes voire très jeunes éléments, à l'entraînement, à la veille du Derby.

Pas surprenant lorsqu'on se souvient que Xavi avait débuté avec l'équipe première du Barça à 18 ans, le 18 août 1998, convoqué par un certain Louis van Gaal. Désormais sur le banc, il compte bien faire table rase du passé récent, venu ternir les années fastes de Pep Guardiola et consorts. Chacun aura sa chance. Même les plus en délicatesse sous Ronald Koeman. «Nous avons besoin de tous les joueurs disponibles. Ils doivent tous être importants au Barça et ils doivent être prêts à jouer. La même chose se produit avec Luuk», expliquait-il hier, au sujet de l'attaquant néerlandais Luuk de Jong, qui vit une saison cauchemar en Catalogne. Interrogé par les médias sur la chose qui l'avait le plus surpris depuis son arrivée, le coach a répondu sans hésiter :

Xavi veut des joueurs heureux

«Logiquement, le talent de l'équipe. Nous savons où nous mettons les pieds et ici le talent est partout, ils l'attrapent rapidement et ils sont plein de bonnes intentions. Ils sont tous très positifs et très heureux, je les attends avec impatience », a-t-il ajouté, visiblement satisfait de l'état des forces en présence, avant de conclure en évoquant le désir de révolte de ses troupes. Et de décider d'endosser toute la responsabilité. En bon père de famille. «Les joueurs aussi se sentent mal et veulent changer les choses. Ils veulent retrouver leurs sensations et gagner. Qu'ils soient jeunes ou anciens, ils sont, nous sommes, tous dans le même bateau. C'est difficile d'être un joueur du Barça, mais la pression est maintenant sur moi et sur le staff. Les joueurs doivent être heureux pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes».