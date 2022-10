Equipe de France : comment faire sans Paul Pogba ?

La suite après cette publicité

L'agent et avocate de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, a confirmé la nouvelle ce mardi. La Pioche ne participera pas à la prochaine édition de la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. Pour rappel, le Français avait subi une blessure au ménisque au mois de juillet dernier et il avait choisi dans un premier temps de ne pas se faire opérer pour garder toutes ses chances de participer au Mondial, avant de se rétracter et de passer par la case chirurgie au début du mois de septembre. Alors que le Turinois venait tout juste de reprendre l'entraînement avec la Juventus, l'annonce de son forfait est un véritable coup dur pour tous les observateurs de l'équipe de France.

En Italie, plusieurs médias, dont la Gazzetta dello Sport, estiment notamment son retour en 2023 seulement. Une bien mauvaise nouvelle pour les Bleus et leur sélectionneur, Didier Deschamps. Le joueur de 29 ans s'ajoute à la longue liste des blessés qui ne pourront pas faire le déplacement dans l'Emirat de la péninsule arabique. Son absence, conjuguée à celle de Ngolo Kanté, laisse l'entre-jeu des Bleus dans l'inconnu. Les deux Champions du monde 2018, qui sont des piliers de l'équipe de France, vont devoir laisser leur place. Nous nous sommes donc penchés sur les potentiels remplaçants qui pourraient prendre le relais de Paul Pogba avec les Bleus lors du prochain Mondial.

Didier Deschamps pourrait aller piocher du côté du Real Madrid

Les premiers joueurs qui pourraient prétendre à la place de Paul Pogba dans l'entrejeu de l'équipe de France ne sont autres que les nouvelles recrues du Real Madrid au milieu de terrain, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Pour le premier nommé, malgré son jeune âge, l'ancien Rennais commence à s'imposer chez les Merengues. Même s'il n'est pas encore un titulaire indiscutable, Carlo Ancelotti lui fait de plus en plus confiance et ça pourrait aussi être le cas de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde. De son côté, l'ancien Monégasque a un profil un peu plus défensif, mais il a aussi plus souvent été titularisé avec la Casa Blanca (14 titularisations contre 7) et il a un peu plus d'expérience avec les Bleus (14 sélections contre 4). Les deux joueurs pourraient même être titularisés ensemble au milieu pour pallier les absences de Pogba et Kanté, du fait de leur complémentarité en club.

Un autre nom revient avec insistance et il s'agit de son coéquipier à la Juventus, Adrien Rabiot. L'ancien Parisien est un élément important de l'équipe dirigée par Massimiliano Allegri, même si cette dernière réalise une de ses pires saisons depuis bien longtemps. Le joueur de 27 ans a notamment marqué deux doublés en ce début de saison (un en Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa et un autre en Serie A face à Empoli, il y a seulement dix jours de cela). Une belle manière de se montrer aux yeux du sélectionneur de l'équipe de France à quelques semaines de la Coupe du monde. Boubacar Kamara est, lui aussi, en bonne position, malgré sa blessure au genou qui l'a handicapé pendant plusieurs semaines. Le joueur d'Aston Villa va bientôt pouvoir faire son retour à la compétition en Angleterre, comme l'a annoncé l'entraîneur de l'équipe première, Aaron Danks.

Des pistes également en Ligue 1

Outre ses quatre joueurs qui évoluent à l'étranger, la Ligue 1 et l'Olympique de Marseille notamment peuvent fournir des remplaçants à Didier Deschamps. Les Phocéens Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout et Valentin Rongier sont susceptibles d'être capable de prendre le relais de Paul Pogba avec les Bleus. Le premier nommé est en position de force par rapport à ses coéquipiers puisque c'est lui qui réalise le meilleur départ du côté de Marseille. Avec trois réalisations et deux passes décisives, il a pris ses marques dans la cité phocéenne et n'est pas étranger au bon début de saison des joueurs d'Igor Tudor. Son inexpérience avec l'équipe de France (seulement 6 sélections) pourrait cependant être un frein dans l'esprit du sélectionneur. Pour ses deux coéquipiers, les mêmes remarques sont de mise, si ce n'est qu'ils sont un peu en dessous de Mattéo Guendouzi dans la hiérarchie des milieux de terrain olympiens.

Enfin, une piste mène à l'AS Monaco et Youssouf Fofana. Le joueur de 23 ans s'épanouit sur le Rocher et il réalise l'une de ses saisons les plus abouties avec l'équipe dirigée par Philippe Clement. Titulaire indiscutable dans l'entre-jeu monégasque, le milieu de terrain est en train de réaliser une saison très intéressante, ce qui lui a permis d'être appelé lors du précédent rassemblement des Bleus durant lequel il a marqué des points. Cependant, son manque d'expérience au plus haut-niveau (l'AS Monaco a été éliminé durant les barrages de la Ligue des Champions), mais aussi avec les Bleus pourrait être un frein aux yeux du sélectionneur. La toute dernière piste mène à Corentin Tolisso. Le Lyonnais est apprécié par l'homme fort des Bleus alors que son état physique ne plaide pas en sa faveur.

Une absence de poids

Malgré cela, une chose est sûre, Didier Deschamps aura l'embarras du choix même si les joueurs précédemment cités n'ont pas la carrière ni l'expérience des grands rendez-vous de Paul Pogba. Une statistique éloquente permet de s'en rendre : le milieu de terrain de la Juventus en est à 91 sélections avec les Bleus, soit 28 rencontres de plus qu'Adrien Rabiot (29), Aurélien Tchouaméni (14), Mattéo Guendouzi (6), Jordan Veretout (5) Eduardo Camavinga (4), Boubacar Kamara (3) et Youssouf Fofana (2) réunis. Autre statistique intéressante, la Pioche a marqué deux fois plus de buts (11 contre 5) que l’ensemble de ses potentiels remplaçants en équipe de France.