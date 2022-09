Juve : Paul Pogba va finalement se faire opérer

Ces dernières semaines, Paul Pogba est au centre de toutes les discussions. Blessé et indisponible avec la Juventus, qui s'apprête à croiser la route du Paris Saint-Germain, mardi à 21 heures, lors de la première journée de la Ligue des Champions, le milieu de terrain de 29 ans est également concerné par une incroyable affaire soulevée par son frère Mathias. Une polémique sur laquelle Kylian Mbappé, présent en conférence de presse, est d'ailleurs revenu. Mais ce lundi, c'est son état de santé qui défraie encore la chronique.

La suite après cette publicité

Blessé au ménisque du genou droit lors d'un entraînement pendant la tournée américaine de pré-saison, l'ancien joueur des Red Devils était de retour à l'entraînement. Une bonne nouvelle annoncée, ce matin, par l'AFP mais les dernières indiscrétions de la presse européenne sont bien moins rassurantes. Selon les informations de Sky Sport, confirmées par la Gazzetta Dello Sport, l’international français serait contraint de subir une opération et l'aurait décidé aujourd'hui en concertation avec le staff de la Vieille Dame. Si son retour pourrait se faire mi-octobre, à un mois du Mondial, sa participation à la compétition est plus que jamais remise en cause...