OM-Olympiakos : les notes du match

L'Olympique de Marseille avait une avant-dernière chance de sauver l'honneur lors de cette cinquième journée de Ligue des Champions. En effet, les Phocéens espéraient, en accueillant à l'Orange Vélodrome le club grec de l'Olympiakos, marquer au moins un but et pourquoi pas ramener au moins son premier point dans la compétition. Pour cela, André Villas-Boas a décidé de faire confiance à la même équipe que contre Nantes le week-end dernier avec Benedetto, Payet, Cuisance et Thauvin alignés d'entrée. En face, les Grecs ne sont guère mieux puisqu'ils n'ont trouvé la faille qu'une seule fois, contre l'OM, à l'aller, dans le temps additionnel. Pedro Martins, en plus de cela, devait se passer de Mathieu Valbuena notamment.

Dans les premières minutes de jeu, avec du pressing, on s'est dit que l'Olympique de Marseille était là pour enfin entrer dans la compétition. Mais, s'ils avaient la possession du ballon, les Grecs se montraient bien plus dangereux que leurs adversaires lorsqu'ils l'avaient. Ainsi, l'OM ne s'approchait que très rarement des vingt derniers mètres de l'Olympiakos, la faute à un dribble en trop de Thauvin ou à une passe manquée de Cuisance. En revanche, de l'autre côté, ça allait à 100 à l'heure. sur le côté gauche, le cuir revenait sur Mady Camara. Le milieu de terrain revenait sur son pied gauche et envoyait une praline dans la lucarne (0-1, 33e). En fin de première période, l'OM multipliait les coups francs, mais à l'exception d'un, bien repoussé par Semedo, les joueurs d'André Villas-Boas ne se montraient pas vraiment dangereux.

Dimitri Payet s'offre un doublé

Dès le début de la seconde période, même si le rythme côté marseillais était très lent, les locaux essayaient de se créer des opportunités. Ainsi, sur un corner botté de la gauche vers la droite, Duje Caleta-Car cognait le cuir de la tête, mais le ballon était touché par Semedo (47e). Peu de temps après, après de nombreux relais, Florian Thauvin était fauché dans la surface (52e). Et après vérification à la vidéo, l'arbitre désignait le point de penalty. Cette fois, Dimitri Payet ne tremblait pas et envoyait le cuir dans la lucarne (1-1, 55e).

Les Grecs montraient de moins en moins de choses et suite à un corner, le cuir revenait sur Valentin Rongier qui envoyait une reprise de volée, qui ne semblait pas cadrée. Mais le cuir heurtait la main de Rafinha. De prime abord, l'arbitre donnait un coup-franc, mais après l'aide de la vidéo, offrait un nouveau penalty à l'OM. Ce dernier était à nouveau réussi par Dimitri Payet (2-1, 75e). L'OM pouvait à nouveau y croire. Les joueurs de l'OM se montraient alors bien plus présents dans les duels. Valère Germain n'était d'ailleurs pas loin d'offrir le troisième but aux siens d'une frappe en dehors de la surface (81e). En toute fin de match, Cissé était proche de remettre les deux formations a égalité mais Alvaro Gonzalez se jetait sur la frappe (90e+3). Avec cette victoire, l'OM devra faire mieux que l'Olympiakos la semaine prochaine. Si tel est le cas, les hommes d'André Villas-Boas seront reversés en Ligue Europa.

- L'homme du match : Payet (7,5) : le milieu offensif de l'OM était à nouveau en jambes ce soir. On l'a vu se bouger et proposer des solutions. Mais les appels de ses coéquipiers ne lui permettaient pas toujours de faire la bonne passe. Son influence dans le jeu s'est enfin un peu ressentie en première période. Il transforme, sans trembler le penalty (55e). Il s'est ensuite offert un doublé sur penalty en le tirant à l'identique (75e). On a ensuite retrouvé le Payet de la saison dernière, absolument exquis sur un pas et faisant des offrandes à ses coéquipiers.

Marseille

- Mandanda (5,5) : le portier marseillais a, en première période, pas eu grand-chose à faire. Toutefois, sur la seule frappe cadrée des visiteurs, il a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à cause de Mady Camara. Pour être tout à fait honnête, il n'a absolument rien eu à faire en seconde période et a observé les penalties marqués par Payet de loin.

- Sakai (5,5) : quasiment toutes les offensives grecques sont passées de son côté. Il a essayé de colmater comme il a pu, mais s'est souvent retrouvé pris de vitesse par ses adversaires directs. Il perd la balle sur le but inscrit par l'Olympiakos. Bien mieux en seconde période, mais il faut dire que les Grecs ne faisaient plus grand-chose.

- Alvaro Gonzalez (6,5) : il est le défenseur qui a peut-être répondu le plus présent lors de cette campagne de Ligue des Champions. Ce soir, encore, même s'il a perdu quelques duels devant El-Arabi. Il a, avec Duje Caleta-Car, maitrisé les rares offensives adverses en seconde période et s'est attelé à relancer proprement de derrière. Il offre son corps en sacrifice en toute fin de match (90e+3).

- Caleta-Car (6) : titularisé à nouveau à cause de la suspension de Leonardo Balerdi, le Croate a remporté aussi quelques duels aériens, mais il a souvent tendance à demander le hors-jeu en levant la main, ce qui a provoqué l'ire de son coach sur le but encaissé. Il a été bien mieux en seconde période avec quelques interventions pleines d'autorité.

- Amavi (5,5) : défensivement, il n'a pas eu beaucoup de travail tant les offensives adverses sont passées de l'autre côté. Offensivement, il a souvent proposé, mais n'a pas toujours été servi et quand ce fut le cas, ce n'était pas vraiment dans le bon tempo. En seconde période, il a souvent été à la limite sur ses interventions défensives, mais est resté souverain la majeure partie du temps.

- Kamara (6,5) : au milieu, il a à nouveau été celui qui a surnagé. Même si Mady Camara a dominé assez largement l'entrejeu, il a récupéré un bon nombre de ballons et a surtout fait des fautes qu'on pourrait qualifier d'utiles. En seconde période, il a eu plus d'impact dans les duels. Il a été le véritable patron de ce milieu de terrain.

- Rongier (6) : depuis la rencontre face à Nantes, il est mieux dans l'utilisation du ballon. Toutefois, il est peut-être un peu loin sur le but encaissé. Il a essayé de proposer offensivement et s'est retrouvé une fois dans la surface, sans succès. Mieux encore en deuxième période, il envoie une frappe qui semblait pas cadrée frapper la main de Rafinha. Nouveau penalty pour l'OM (74e). Il a été particulièrement efficace en seconde période dans les duels et les projections. Remplacé par Pape Gueye (85e). Le milieu de terrain a mis de l'impact et n'a pas fait grand-chose de notable.

- Cuisance (2,5) : en première période, il a couru 5,6 kilomètres, ce qui est relativement exceptionnel. Dommage qu'il ne fasse pas de course de fond, mais du football. On se demande encore comment il a pu passer autant à côté. Des passes ratées, d'autres dans un mauvais temps… compliqué pour un numéro dix. Remplacé par Morgan Sanson (56e), qui a tenté un lob un peu étrange d'entrée (61e). L'ancien Montpelliérain a fait ce qu'on lui demandait : des courses et des appels en profondeur pour les contres.

- Thauvin (4) : Florian Thauvin s'est dit ravi des commentaires de Paolo Maldini. Qu'il se rassure, cette saison, les Milanais ne jouent que la Ligue Europa, une compétition dans laquelle il pourrait exceller. En Ligue des Champions, c'est plus compliqué. Il tente beaucoup de choses et n'en réussit que très peu. Les lacunes sont encore évidentes. Il obtient tout de même le penalty (52e). Il est quand même resté assez discret. Remplacé par Marley Aké (90e +5).

- Benedetto (2) : il a débloqué son compteur but ce week-end et ce soir il a tenté de se montrer disponible, mais n'a pas toujours été servi par ses coéquipiers. Ceci explique pourquoi certains ont pu le trouver un brin fantomatique. Il doit marquer et pas que libérer des espaces. Remplacé à la pause par Valère Germain (note : 5,5 ). L'ex de Monaco a été vaillant. Il a été au duel, sans crainte et surtout a empêché les Grecs de relancer proprement en les harcelant.

Olympiakos

- Sà (5) : le gardien portugais a eu un pauvre ballon à gérer en première mi-temps et une frappe trop axiale de Thauvin (20e). Pris à contre-pied, il ne pouvait stopper le premier penalty de Payet (55e). Mais il a réussi à toucher le second, pas suffisant cependant pour le sortir (75e). Une soirée bien frustrante pour le Portugais.

- Rafinha (4) : le joueur le plus expérimenté à ce niveau côté grec avait brillé lors de la rencontre aller. Là, un petit peu moins. Malgré son short à l'ancienne, il est le bon prototype du latéral moderne offensif. Plus prudent qu'à l'accoutumée, le Brésilien a quand même pris son couloir, pour notamment déposer un centre sur la tête d'El Arabi (12e). Malheureux, il offrait un second penalty à l'OM d'une main (74e) et c'est peut-être bien la seule chose que l'on retiendra de son match.

- Semedo (4,5) : rien à signaler pour le Portugais qui aurait pu jouer les mains dans les poches en première mi-temps tant il n'a pas été mis en difficulté et a montré une attitude nonchalante. Il faut dire que Dario Benedetto n'a pas été un vis-à-vis très difficile à gérer. Plus sollicité dans le deuxième acte, il a parfois eu des absences à la relance et dans le marquage sur les coups de pieds arrêtés.

- Cissé (4,5) : le géant Sénégalais (1m97) s'est régalé des centres marseillais. Largement dominant dans les airs, il a pu couper presque chaque long ballon adverse. Un peu moins à l'aise avec ses pieds, il a accroché Thauvin pour offrir un penalty et l'égalisation aux Marseillais (53e). Il aurait pu se rattraper en fin de match si sa frappe n'avait pas été contrée par Alvaro (90e+4).

- Holebas (5) : auteur d'une grosse performance à l'aller, le vétéran latéral gauche a été calme offensivement. Habituellement pas radin en bons ballons, le Grec n'a pas eu l'occasion de distribuer ses caviars. S'il est un peu plus sorti après l'égalisation, il a privilégié le travail défensif où il a fait son boulot avec sobriété et avec un avertissement reçu à la 59e minute.

- M'Vila (4,5) : l'ancien joueur de l'AS St-Etienne a été positionné devant la défense, avec la mission d'orienter les premières relances. Et il ne s'est pas vraiment mis en confiance dans l'entame du match avec quelques imprécisions dans ses passes. Le Français, sans être totalement dépassé, ne gardera pas un souvenir impérissable de son retour au pays. Remplacé par Masouras (79e) qui a eu peu de temps à se mettre sous la dent.

- Bouchalakis (5,5) : le capitaine grec a été très actif sans la balle. Souvent placé au bon endroit, cela lui a permis de récupérer un grand nombre de ballons dans l'entrejeu. Surtout discipliné tactiquement, il s'est sacrifié pour le collectif en effectuant les efforts de l'ombre nécessaires à l'équilibre d'une équipe.

- Camara (6) : le Guinéen a eu des libertés dans le milieu de terrain. L'ancien de l'AC Ajaccio s'est beaucoup projeté et c'est loin d'être un hasard si c'est lui qui ouvrait le score d'une sublime frappe du gauche (33e). En plus de cela, il a mis beaucoup d'impact dans ses duels, tellement qu'il aurait pu voir rouge à la 63e minute, et a fait mal par sa capacité à conserver les ballons.

- Fortounis (5,5) : le remplaçant de Valbuena dans l'animation, dans laquelle il a eu beaucoup de libertés, n'a pas été vraiment inspiré. Avec une action mal négociée dans le dos de la défense olympienne (31e). Il s'est montré disponible et a haussé son niveau technique au fil de la rencontre en parvenant à se situer entre les lignes et en étant à l'origine de décalages.

- El-Arabi (3,5) : le Marocain a, comme à son habitude, été très remuant. En décrochant très souvent, il a essayé de donner des solutions à ses coéquipiers et il a été pas mal touché. Notamment sur un centre et une tête trop molle (12e). Mais il aurait surtout pu donner un but à Thauvin avec une relance hasardeuse (20e). Finalement assez discret, il n'a pas vraiment pesé sur la défense de manière constante.

- Vrousai (5) : le Grec connaissait là sa première titularisation dans la compétition. Et il n'a pas été timide : c'est d'ailleurs lui qui a tenté la première frappe des siens (11e). Dans son couloir, le jeune de 22 ans n'a pas tout réussi, mais peut ajouter une passe décisive pour Camara (33e) à ses statistiques. Remplacé par Soudani (90e+2) qui n'a pas pu s'illustrer.