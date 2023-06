PSG : Leandro Paredes n’a pas compris les critiques envers Messi

La suite après cette publicité

De passage en Argentine pour un match caritatif pour Riquelme, Leandro Paredes en a profité pour répondre à quelques questions de TyC Sports sur son aventure parisienne. Le milieu de 28 ans a notamment été interrogé sur le traitement de Lionel Messi au PSG. La Pulga qui vient de signer à l’Inter Miami n’a jamais su se mettre les supporters parisiens dans la poche, tout comme Parades. Ce dernier ne comprend pas pourquoi.

«Pourquoi les supporters ont-ils été durs avec Messi et moi ? Je ne sais pas, j’ai passé quatre ans à Paris et j’ai vraiment apprécié. Nous avons joué des choses importantes, nous étions tout près de gagner la Ligue des champions, mais je ne peux pas expliquer le traitement et la réaction dont nous avons fait l’objet.»

À lire

Manchester United a trouvé un remplaçant de luxe à De Gea, Gündoğan fête déjà sa signature au Barça