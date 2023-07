La Juventus rompt le contrat de Mohamed Ihattaren

Dans un tweet publié ce vendredi, la Juventus vient d’informer que «la résiliation consensuelle du contrat de Mohamed Ihattaren avec la Juventus est officielle», notamment après que le jeune joueur de 21 ans soit toujours englué dans des affaires extra sportives. La suite de sa carrière semble incertaine selon la presse italienne.

Depuis plusieurs mois, une probable fin de carrière est évoquée pour le joueur qui ne semble plus à 100% investi dans sa carrière. Pour rappel, en plus de deux ans maintenant, il n’a disputé qu’un seul match avec l’Ajax Amsterdam. Et avec des soucis personnels, Mohamed Ihattaren devrait dire adieu à sa carrière de football à seulement 21 ans.

