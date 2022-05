L’AS Roma va passer à l’attaque pour Paulo Dybala

La suite après cette publicité

Selon le Corriere dello Sport, l’AS Roma va rentrer dans la bataille pour recruter le milieu offensif de la Juventus, Paulo Dybala. L’Argentin de 28 ans, dont le contrat avec la Juve expire en juin, serait sur les tablettes du club de la Louve, prêt à faire une grosse offre. En effet, les Giallorossi pourraient proposer à La Joya un salaire de 5 millions d’euros nets, plus bonus, qui pourrait augmenter au fil des saisons. Le but de cette manœuvre est de se rapprocher le plus possible des 7 M€ que réclame l’international argentin.

Egalement pisté par l’Inter Milan, Dybala se verrait offrir par les Nerrazurri un salaire fixe de 5,5 millions d’euros avec 2 millions de bonus. Malgré le fait que les Lombards auraient l’avantage dans ce dossier, notamment parce que le club milanais disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, la présence de José Mourinho sur le banc romain pourrait peser dans la balance du club de la capitale. Cette saison, le milieu offensif turinois a disputé 39 matches avec la Vieille Dame, inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives.