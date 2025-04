PSG : Luis Enrique souligne la polyvalence de ses joueurs

Le PSG est imbattable. Avec une équipe largement remaniée, le club de la capitale s’est en effet imposé, ce samedi, face au HAC lors de la 30e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a alors souhaité souligner la polyvalence de ses joueurs. «L’approche des joueurs était superbe. Beaucoup ont joué à une position différente, nous avons bien joué, nous savions ce que nous devions faire dans chaque situation», a tout d’abord confié le coach espagnol avant de détailler.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 77 29 +55 24 5 0 82 27 16 Le Havre 27 30 -31 8 3 19 33 64

«Warren (Zaïre-Emery) s’est sacrifié, Senny aussi, Lee Kang-In a joué en tant que pivot. Pour Désiré (Doué), c’était une épreuve du feu. Contre Rennes, il avait joué comme pivot, et là il devait prioriser la sécurité au moment de faire des passes, et il a marqué un but merveilleux. C’est un joueur remarquable de très haut niveau, très ambitieux. Avoir des joueurs comme ça, c’est un plaisir pour moi». Le vestiaire appréciera.