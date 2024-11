Brest : Brendan Chardonnet chambre Liverpool

Brest continue de porter la France dans cette Ligue des champions. Les Bretons se sont imposés sur la pelouse du Sparta Prague (1-2), lors de la 4e journée de cette phase de championnat de la Ligue des champions. Les Brestois sont à la 4e place du classement et restent pour le moment invaincus dans cette C1. Interrogé par Canal+ à l’issue du match, Brendan Chardonnet n’a pas pu dissimuler sa joie et s’est même permis de titiller Liverpool, actuel leader du classement.

« À chaque match, on nous attend et à chaque match, on répond présent. On espère encore répondre présent pour les prochains matchs. On a mérité d’être dans cette compétition et on veut y croire jusqu’au bout. On donne tout, on ne triche pas, on est à 100%. C’est vraiment cool de jouer cette compétition et d’avoir ces résultats. On est derrière Liverpool ? Ah dommage ! On va les attraper ! », a lâché avec beaucoup d’humour Chardonnet. Après un déplacement sur la pelouse de Montjuïc pour affronter le FC Barcelone, le Stade Brestois affrontera le PSV Eindhoven (le 10 décembre), le Shakhtar Donetsk (le 22 janvier), avant de recevoir le Real Madrid au Roudourou (le 29 janvier).