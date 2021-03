LdC : l'immense déception de Matthijs de Ligt

Ce mardi soir, la Juventus a été éliminée de la Ligue des Champions par le FC Porto. Pourtant, lorsque Mehdi Taremi a été expulsé et que Federico Chiesa a donné l'avantage à la Vieille Dame (2-1), on se disait que les Transalpins allaient se qualifier. Mais c'était sans compter sur un coup franc de Sergio Oliveira dans la prolongation. Malgré le but d'Adrien Rabiot (117e), les joueurs de Pirlo ont été éliminés. Matthijs de Ligt, entré en jeu, était très déçu.

« C'est très dur de se faire éliminer comme ça (..) Quand tu joues pendant presque tout le match en supériorité numérique, c'est encore plus difficile à digérer (...) Que change cette élimination dans notre saison ? Beaucoup de choses, on veut jouer la C1. Et on sort en mars », a déclaré le défenseur international néerlandais à la Sky. A 10 points de l'Inter en Serie A, la saison de la Juventus et d'Andrea Pirlo est peut-être déjà terminée...