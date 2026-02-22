Menu Rechercher
Al-Ittihad : les confidences d’Houssem Aouar sur Karim Benzema

Par Allan Brevi
1 min.
Houssem Aouar à l'entrainement avec l'Algérie @Maxppp
Al Hilal 1-1 Ittihad

Quelques semaines après son transfert chez le rival Al-Hilal, Karim Benzema retrouvait son ancien coéquipier Houssem Aouar ce samedi soir pour le choc de la 23e journée de Saudi Pro League contre Al-Ittihad. Le match a rapidement basculé en faveur d’Al Hilal avec l’ouverture du score de Malcom dès la 5e minute, suivie de l’expulsion d’Hassan Kadesh (9e). Mais Al-Ittihad n’a pas baissé les bras et Aouar, lui aussi ancien pensionnaire de l’OL, a permis aux siens d’égaliser en seconde période (53e, 1-1). Ce nul ne profite pas à Al-Ittihad, qui cède sa place de leader à Al-Nassr, vainqueur d’Al-Hazem grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo.

SPL 🇸🇦
🎙️Houssem Aouar :

« Benzema ? Oui, il y a quelques semaines nous étions coéquipiers et maintenant nous sommes rivaux, mais ça fait partie du football.

On est amis en dehors mais pas sur le terrain. »

SPL 🇸🇦
En zone mixte, Houssem Aouar a commenté sa confrontation avec Benzema : « Benzema ? Oui, il y a quelques semaines, nous étions coéquipiers et maintenant nous sommes rivaux, mais ça fait partie du football. On est amis en dehors mais pas sur le terrain ». Sur le terrain, Aouar n’a pas ménagé ses efforts et n’a pas hésité à entrer dur dans les duels face à KB9, ce qui a visiblement agacé l’attaquant français. L’ancien Lyonnais a montré qu’il ne laisserait rien passer face à son ancien partenaire.

