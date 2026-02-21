SPL : Karim Benzema et Al-Hilal tenus en échec par Al-Ittihad

Quelques semaines après son transfert chez le rival Al-Hilal (1er), Karim Benzema retrouvait Al-Ittihad (6e) ce samedi soir, pour le compte de la 23e journée de Saudi Pro League. Une rencontre que la formation coachée par Simone Inzaghi a parfaitement entamée avec une ouverture du score rapide de l’ex-Bordelais, Malcolm (5e, 1-0). Quatre minutes plus tard, Al-Ittihad se retrouvait à dix après l’expulsion d’Hassan Kadesh.

Pourtant, les Jaunes et Noirs n’ont pas abdiqué. C’est même un autre ex-pensionnaire de Ligue 1 qui a permis à l’équipe de Sérgio Conceição d’égaliser en deuxième période, en la personne d’Houssem Aouar (53e, 1-1). À l’arrivée, ce match nul ne profite pas à Al-Ittihad qui cède sa place de leader au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, qui l’a emporté dans le même temps face à Al-Hazem grâce à un doublé du Portugais (4-0). Au classement, Al-Ittihad est deuxième, tandis qu’Al-Ittihad est sixième.