Menu Rechercher
Commenter
SPL

SPL : Karim Benzema et Al-Hilal tenus en échec par Al-Ittihad

Par Kevin Massampu
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp
Al Hilal 1-1 Ittihad

Quelques semaines après son transfert chez le rival Al-Hilal (1er), Karim Benzema retrouvait Al-Ittihad (6e) ce samedi soir, pour le compte de la 23e journée de Saudi Pro League. Une rencontre que la formation coachée par Simone Inzaghi a parfaitement entamée avec une ouverture du score rapide de l’ex-Bordelais, Malcolm (5e, 1-0). Quatre minutes plus tard, Al-Ittihad se retrouvait à dix après l’expulsion d’Hassan Kadesh.

La suite après cette publicité

Pourtant, les Jaunes et Noirs n’ont pas abdiqué. C’est même un autre ex-pensionnaire de Ligue 1 qui a permis à l’équipe de Sérgio Conceição d’égaliser en deuxième période, en la personne d’Houssem Aouar (53e, 1-1). À l’arrivée, ce match nul ne profite pas à Al-Ittihad qui cède sa place de leader au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, qui l’a emporté dans le même temps face à Al-Hazem grâce à un doublé du Portugais (4-0). Au classement, Al-Ittihad est deuxième, tandis qu’Al-Ittihad est sixième.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Al Hilal
Ittihad

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Al Hilal Logo Al Hilal
Ittihad Logo Al Ittihad
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier