Juventus : Giorgio Chiellini encense Cristiano Ronaldo

Depuis deux saisons, Cristiano Ronaldo évolue à la Juventus Turin et fait le bonheur des supporters du club. Ses coéquipiers sont également heureux de le compter parmi eux. Giorgio Chiellini en a fait part lors d'un live Instagram avec Martina Colombari, actrice et épouse de l'ancien joueur Alessandro Costacurta. « Malheureusement, il nous a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Heureusement, il est maintenant mon coéquipier », a-t-il débuté.

Plusieurs buts marqués en Ligue des Champions contre la Juve lorsqu'il était au Real, et ce retourné acrobatique inscrit à l'Allianz Stadium en quarts de finale aller de l'édition 2017/2018 est resté dans les mémoires. Le défenseur suit : « il est d’un autre niveau, et je pense qu’il est juste de l’admettre, il a beaucoup donné à la Juve. Quand on a un tel talent, il est dommage de ne pas l’exploiter au maximum. » Des paroles qui n'étonnent pas quand il s'agit de Cristiano Ronaldo.