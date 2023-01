OM-Hyères : Eric Bailly a disjoncté

La suite après cette publicité

Après deux victoires de rang pour la reprise de la Ligue 1 contre Toulouse puis à Montpellier, l’Olympique de Marseille comptait bien entretenir sa dynamique en Coupe de France. Les Marseillais accueillaient, à Martigues, le Hyères FC pour ces 32es de finale.

Les Olympiens devaient faire sans de nombreux titulaires, notamment en défense (Clauss, Tavares, Gigot). Ils ont fait le boulot en l’emportant deux buts à zéro. Mais ils vont à nouveau devoir composer une nouvelle fois dans un défenseur. Quasiment au quart d’heure de jeu, sur un contre, Éric Bailly défendait de façon totalement absurde et envoyait son pied sur le haut du torse d’un joueur adverse.

Tudor ne s’inquiète pas

Verdict : carton rouge et la suspension devrait être assez lourde tant le geste était dangereux. Déjà ce samedi, Pape Gueye a été central gauche et Tudor devrait à nouveau devoir composer contre Troyes mercredi prochain, même si le retour de Jonathan Clauss est encore espéré.

« C’était un match difficile à gérer. Tout le monde sait que ce sont des matches difficiles, dangereux et avec ce rouge, ça changeait la donne. Je n’ai pas vu la situation du carton rouge d’Eric Bailly. Pour l’expulsion il va prendre au minimum deux matches, mais on a d’autres solutions », a expliqué un Tudor un brin désabusé. L’OM aurait pu s’en passer et Éric Bailly, qui revenait bien, aussi.