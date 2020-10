LdC, OM : la réaction à chaud de Jordan Amavi

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille retrouvait la Ligue des Champions. Les Phocéens, qui se déplaçaient en Grèce pour affronter l'Olympiakos, ont fini par s'incliner sur un but de Koka dans les ultimes minutes. Jordan Amavi, le latéral gauche marseillais, qui perd le cuir sur le but, a été le premier à s'exprimer au micro de RMC Sport.

« Non, on a l'habitude de rester solide même quand c'est difficile. Sur le ballon que j'ai perdu dans mon camp, ça va vite, c'est la C1. On aurait pu l'éviter. Ce soir, on a perdu ce match malheureusement. Je pense qu'on n’a pas été assez agressif, on aurait dû l’être plus. On l'a fait trop tard. On a eu des occasions qu'on n’a pas concrétisées, c'est le football, on va devoir bosser sur ça et hausser notre niveau de jeu, c'est la C1, c'est un autre niveau. Il faut se remettre en question chaque jour même en championnat. C'est ce qu'on va faire ce soir », a-t-il déclaré.