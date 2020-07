Nike dévoile le futur ballon de la Serie A

Chaque année, les fans du ballon rond attendent avec impatience les sorties des ballons qui seront à l’honneur dans leurs championnats respectifs. Et aujourd’hui, le compte officiel Twitter de la Serie A a officiellement dévoilé des images de son futur cuir avec lequel les équipes du Calcio s’affronteront lors de la saison 2020-2021. Basé sur le ballon Nike Flight et sa nouvelle tecnhologie Aerowsculpt, ce ballon propose un mélange couleurs bleu, blanc, jaune, rouge.

Pendant ce temps, le championnat italien se poursuit dès ce soir pour le compte de la 35e journée, et pourrait voir la Juventus sacrée championne d'Italie en cas de victoire sur la pelouse de l'Udinese, à seulement trois journées de la fin du championnat.

Nike Flight - the new official #SerieATIM 2020-2021 matchball: it all starts with a ball! @nikefootball #WeAreCalcio pic.twitter.com/PISi0WipVk