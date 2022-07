Le clan Lewandowski a fait un pacte diabolique avec le Barça

La suite après cette publicité

En conflit ouvert avec son club du Bayern Munich, Robert Lewandowski (33 ans) a un objectif clair sur ce mercato estival, rejoindre le FC Barcelone. Alors qu'il ne reste qu'un an de contrat, il fait le forcing pour quitter la Bavière et envisage même de sécher la reprise de l'entraînement qui aura lieu le 12 juillet pour les Bavarois. Sur le plan des négociations, le FC Barcelone propose environ 40 millions d'euros alors que le Bayern Munich campe sur ses positions et en réclame 60 millions d'euros.

Alors que les divergences restent importantes dans ce dossier, le FC Barcelone reste confiant. Mundo Deportivo nous donne un début d'explication. En effet, le président Joan Laporta et l'agent du joueur Pini Zahavi ont scellé un pacte. Ce dernier a d'ailleurs expliqué qu'il pouvait faire sortir Robert Lewandowski du Bayern Munich contre 40 millions d'euros et qu'il ferait tout pour boucler le transfert avant le 12 juillet. Plein de certitudes, l'agent israélien estime que le Bayern Munich ne pourra pas le retenir contre son gré alors que Robert Lewandowski vont continuer de pousser pour un transfert. Le prix de 40 millions d'euros étant un bon compromis pour le Bayern Munich qui éviterait ainsi de le perdre libre dans un an.