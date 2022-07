Robert Lewandowski ne veut plus entendre parler du Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich, le FC Barcelone et Robert Lewandowski. Voici les trois principaux acteurs d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines désormais. Sous contrat avec la formation bavaroise jusqu'en juin 2023, l'attaquant international polonais (132 sélections, 76 buts) n'a, en effet, aucune intention de poursuivre l'aventure en Bavière. Déterminé à poser ses valises en Catalogne pour évoluer sous les couleurs du FC Barcelone, le natif de Warszawa fait donc le forcing mais sans succès.

Alors que le Bayern a décidé de rejeter la troisième offre du Barça pour Lewandowski (33 ans) qui s'élève à 40 millions d'euros (+ cinq millions de bonus), BILD rapporte, ce vendredi, que les Culés n'ont pas l'intention d'envoyer une quatrième proposition aux dirigeants munichois, et ce, malgré les leviers économiques levés par le board catalan. Amoureux des Blaugranas, l'homme aux 50 buts et 7 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues la saison dernière n'a d'ailleurs pas caché son intention de rallier l'Espagne. Plus tôt dans la journée, Mundo Deportivo affirmait d'ailleurs en exclusivité que Xavi et le Polonais s'étaient rencontrés à Ibiza par hasard.

Robert Lewandowski menace le Bayern Munich !

En vain. Pour l'heure, les deux formations ne parviennent pas à un accord et Robert Lewandowski est lui attendu à la Cité Sportive du Bayern (Säbener Straße) le 12 juillet prochain, jour de reprise pour les internationaux du groupe. Compte tenu de ce nouveau scénario, le quotidien allemand précise cependant que l'ancien buteur du Borussia Dortmund pourrait se rebeller et décider de ne pas se présenter à la date prévue.

Interrogé sur ce point, l’environnement du joueur a d'ailleurs récemment expliqué à Mundo Deportivo qu’il n’avait pas encore décidé ce qu’il allait faire et attendrait de voir comment les événements évolueront dans les prochains jours avant de franchir cette étape. Pour rappel, le Polonais menaçait également de recourir à l’article 17 de la FIFA qui prévoit un départ avec compensation au regard de sa situation (joueur de plus de 28 ans ne disposant plus que d'une seule année de contrat). Entre le Bayern Munich, le FC Barcelone et Robert Lewandowski, le prochain épisode s'annonce plus que sulfureux. Préparez le pop-corn.