Dortmund : Roman Bürki rejoindra la MLS cet été

Non utilisé par Marco Rose depuis le début de la saison actuelle, le départ du gardien de but suisse Roman Bürki semblait déjà acté, mais la destination n'était pas encore claire. S'il était notamment pressenti du côté de Qarabag ou de Lorient, c'est finalement en MLS que l'international de la Nati (9 sélections). En effet, la franchise de Saint-Louis, le St. Louis City SC (qui intégrera la MLS en 2023), a annoncé la signature du portier de 31 ans, dont le contrat prendra effet dès juillet prochain.

«Le St. Louis CITY SC a signé un contrat MLS avec le gardien de but international suisse Roman Bürki, en attendant son ITC, sa visite médicale et son autorisation de travail. Bürki a signé un contrat de 3 ans jusqu'à la fin de 2025, cependant, les termes financiers du transfert n'ont pas été divulgués. Il rejoindra le STL CITY SC en juillet 2022 après avoir effectué le reste de la saison de Bundesliga avec le Borussia Dortmund», peut-on lire dans le communiqué de la franchise de l'Etat du Missouri.

