La disparition de Vitor Roque fait parler à Barcelone

C’est une arrivée qui avait suscité beaucoup d’espoirs il y a quelques semaines, et ses premiers pas sous la tunique blaugrana étaient plutôt encourageants. L’attaquant brésilien de 19 ans était même présenté, par beaucoup, comme une véritable menace pour un Robert Lewandowski de plus en plus critiqué. Il avait par exemple enchaîné deux matchs en marquant, face à Osasuna et Alavés fin janvier - début février. Suffisant pour convaincre Xavi de lui donner un rôle assez important dans la rotation ?

Pas vraiment. L’ancien de l’Athletico Paranaense n’a par exemple pas joué la moindre minute sur la double-confrontation face à Naples. Sa dernière et seule titularisation remonte à un moins, face au Celta en Liga, et il n’avait également pas pris part au choc face à l’Athletic en Liga. Il n’a disputé que 40 minutes sur les 5 dernières rencontres de la formation catalane et au total, il n’a joué que 226 minutes sur 1350 possibles comme le rapporte Sport. Difficile de comprendre un tel ostracisme, à l’heure où le Barça est loin d’être incroyable devant.

C’est, de loin, la recrue hivernale la moins utilisée de l’ère Xavi, bien derrière Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves, Adama Traoré et Ferran Torres. « Vitor vient d’une situation de blessure, d’adaptation, de mise dans le rythme de la compétition et du jeu. Lewandowski a l’habitude de jouer en tant que neuf, donc il a été difficile pour Vitor de jouer à son poste. C’est un jeune joueur et il s’est bien adapté au poste d’ailier, en allant à l’intérieur et en profitant des espaces, il est sorti du banc et il a fait la différence pour nous. Ce n’est qu’une question de temps et il peut nous donner beaucoup de choses. En fait, il nous le donne déjà », justifiait récemment Xavi.

La question de son positionnement est donc sur la table. Doit-il jouer en pointe ou sur un côté ? Xavi va donc devoir trancher. Le tacticien est-il en train de préserver la pépite brésilienne afin de ne pas la griller ? C’est aussi une des explications avancées dans les médias catalans. Dans le même temps, certaines mauvaises langues vont jusqu’à dire qu’il s’agit d’une histoire de primes et de commissions, puisqu’il faudrait verser des chèques supplémentaires aux agents du joueur dans le cas où il dispute un certain nombre de minutes. Une chose est sûre, les fans du FC Barcelone aimeraient le voir plus souvent à l’oeuvre…