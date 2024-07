La prise de position forte de Héctor Bellerín sur l’égalité des sexes

Depuis très longtemps, énormément de joueuses se battent afin de réduire les inégalités entre le football masculin et le football féminin. Mais encore aujourd’hui, très peu de footballeurs parlent de ce phénomène et prennent position. Héctor Bellerín, lui, a accepté d’en parler et pense qu’il est nécessaire d’agir pour aider le football féminin. « Ce que je sais, ce que je veux et ce qui est juste, c’est que nous gagnions tous la même chose, que nous soyons tous aussi professionnels, que nous ayons les mêmes droits et qu’il y ait une égalité », a expliqué le joueur de 29 ans, dans l’émission « En clave de Rhodes » de la Cadena SER, et dont les propos ont été relayés par Relevo.

« Comment faire cela ? Je ne le sais pas encore. Ce que je sais, c’est que nous, dans le football masculin, devons être les premiers à aider. Nous avons la plate-forme, les ressources, nous avons parcouru ce chemin parce qu’elles n’ont pas pu le faire. C’est nous qui commençons, car la société est déjà en train d’opérer ce changement, poursuit-il. Nous devons prendre nos responsabilités : les clubs, les entités, les grandes ligues… Nous avons un pouvoir très fort. (…) », indique l’arrière-droit du Real Bétis.