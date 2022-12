CdM 2022, Argentine : Lionel Scaloni se veut rassurant pour Angel Di Maria et Rodrigo De Paul

A la veille de l'affiche entre l'Argentine et la Croatie, lors de la première demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, l'entraîneur Lionel Scaloni a tenu à rassurer les plus de 47 millions de supporters argentins quant à la forme physique de ses deux joueurs cadres Angel Di Maria (34 ans) et Rodrigo De Paul (28 ans). Malgré des gênes musculaires ressenties ces derniers jours par les deux joueurs, ils devraient bien prendre part à la rencontre décisive pour un ticket qualificatif à la grande finale ce mardi soir, aux côtés de la star Lionel Messi.

La suite après cette publicité

«Aujourd'hui, on aura une vision plus claire de la situation. A priori, ils sont disponibles, c'est rassurant. Mais il faut voir quelle est la disponibilité de chacun au niveau du temps de jeu. Nous verrons ce soir et demain. Mais je comprends qu'ils sont en état (de jouer). On va bien, il y a deux joueurs suspendus (les latéraux Acuna et Montiel, ndlr) et c'est quelque chose qu'on doit régler. Mais de façon générale, l'équipe va bien», a déclaré le sélectionneur argentin, en conférence de presse ce lundi.