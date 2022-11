Le FC Barcelone tient déjà le remplaçant de Gerard Piqué

La suite après cette publicité

L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe en Espagne. Contre toute attente, Gerard Piqué a révélé qu'il allait prendre sa retraite sportive dès ce week-end, après la rencontre entre le FC Barcelone et Almeria au Nou Camp (à suivre sur notre site ce samedi). À 35 ans, le défenseur central dit stop, lui qui était sous le feu des critiques depuis le début de la saison en raison de ses performances mais aussi de son refus de revoir son salaire une nouvelle fois à la baisse. Une déclaration qui a de quoi surprendre dans son timing puisqu'elle intervient en plein milieu de l'année.

«Maintenant que tous ces rêves se sont réalisés, je veux vous dire que j’ai décidé que le moment de boucler la boucle est arrivé. J’ai toujours dit qu’il n'y aurait pas d'autres équipes après le Barça. Et ce sera le cas. Samedi prochain, ce sera mon dernier match au Camp Nou. Je deviendrai un Culer en plus. Je supporterai l’équipe, je transmettrai l’amour du Barça à mes enfants comme l’a fait ma famille avec moi. Et vous me connaissez. Tôt ou tard, je reviendrai. On se voit au Camp Nou. Visca Barça. Toujours», expliquait le joueur hier.

Un accord déjà trouvé avec Inigo Martinez

Un hommage lui sera rendu devant ses supporters ce week-end. Il était devenu numéro 5 dans la hiérarchie de Xavi, derrière Araujo, Garcia, Christensen et Koundé. Ses performances ont parfois plombé le Barça, comme lors du retour en Catalogne contre l'Inter. Au fond, tout le monde doit être plutôt heureux de cette annonce surprise car cela enlève une belle épine dans le pied au joueur, à l'entraîneur et au club. La situation était devenue compliquée à tenir, d'autant que Piqué possédait un contrat jusqu'en 2024.

Au moins, les choses sont claires et le Barça a déjà une solution pour prendre la suite de son emblématique défenseur central. D'après Sport, Inigo Martinez (31 ans) s'est déjà mis d'accord pour venir libre à partir de juillet 2023, lui qui arrive en fin de contrat, mais la retraite de Piqué change un peu la donne. Des économies seront faites sur son salaire et il n'est pas impossible de voir les Blaugranas anticiper la venue du gaucher de l'Athletic dès le mois de janvier. Xavi sera le dernier décideur. Il peut déjà se targuer de voir les choses avancer vite.