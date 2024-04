Real Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

Les deux ogres du foot espagnol ont eu une semaine chargée. Mais surtout, bien différente… Le FC Barcelone a ainsi pris la porte en Ligue des Champions, essuyant une lourde défaite face au Paris Saint-Germain (4-1). Un nouvel échec européen pour l’équipe de Xavi, pendant que le Real Madrid a obtenu son ticket pour les demies en sortant Manchester City, aux tirs au but au terme de 120 minutes haletantes. Ce soir au Santiago Bernabéu, les deux ennemis se retrouvent.

Forcément, la dynamique semble favorable aux Madrilènes, même s’ils ont eu un jour de repos de moins et des prolongations dans les pattes. Solide leader de la Liga avec huit points d’avance sur son rival du soir, l’équipe de Carlo Ancelotti peut enterrer tout suspense en cas de victoire ce soir. Tout comme les Catalans peuvent espérer relancer la Liga en cas de victoire. Cette saison, les Merengues ont remporté les deux Clasicos, en Liga en octobre (2-1), puis en Supercoupe d’Espagne en janvier (4-1).

Un match décisif

Pour ce match, Carlo Ancelotti ne fera logiquement pas tourner. Andriy Lunin occupera les cages, lui qui sort d’une performance XXL contre Manchester City. La charnière Nacho-Rüdiger, également brillante à l’Etihad, sera aussi reconduite, avec Mendy et Carvajal sur les côtés. Au milieu, place à Kroos, Tchouaméni, Valverde et Bellingham, alors que le duo Vinicius-Rodrygo composera le secteur offensif madrilène.

En face, Xavi sortira aussi son onze assez classique. Le duo Araujo-Cubarsi protègera Ter Stegen des attaquants madrilènes, alors que Cancelo et Koundé sécuriseront les flancs. Dans l’entrejeu, Pedri devrait être mis au repos, et Christensen accompagnera De Jong et Gundogan. Devant, l’habituel trio composé de Lamine Yamal, Lewandowski et Raphinha tentera de faire mal à la solide défense madrilène.