Metz - OM : les compositions probables

La 24e journée de Ligue 1 s'achève ce dimanche soir avec un alléchant duel entre le FC Metz et l'Olympique de Marseille (rencontre à suivre sur notre live commenté) au Stade Saint-Symphorien. À domicile, les Mosellans - qui pointent à la 18e place synonyme de barrages avant les matches du dimanche - entendent bien faire le plein de points et se donner un peu d'air dans une course au maintien très tendue. De son côté, l'Olympique de Marseille peut faire le très bon coup de la journée.

Même si Strasbourg (4e, 38 points) et l'AS Monaco (7e, 36 points) peuvent faire un rapproché au classement durant l'après-midi, les Phocéens qui disposent de cinq points d'avance sur les équipes non qualifiées en Ligue des Champions peuvent augmenter l'écart avec leurs poursuivants. Ce qui est sûr, c'est que l'OM en cas de victoire ce soir disposera de 4 points d'avance sur Nice (3e) qui s'est incliné 2-0 hier contre l'Olympique Lyonnais.

Les deux équipes misent sur un losange

À domicile, les Grenats opteraient pour un 5-4-1 losange assez classique avec Marc-Aurèle Caillard dans les cages. Devant lui, Dylan Bronn, Kiki Kouyaté et Jemerson formeraient la charnière tandis que Thomas Delaine et Fali Candé assureraient les rôles de pistons. Ibrahim Amadou évoluerait comme sentinelle auprès de Vincent Pajot, Boubacar Traoré et Farid Boulaya dans l'entrejeu. Enfin, Ibrahima Niane serait seul en pointe de l'attaque messine.

De son côté, l'Olympique de Marseille pourrait évoluait dans un système hybride proche du 4-4-2 losange avec Pau Lopez comme dernier rempart. Pol Lirola, William Saliba, Duje Caleta-Car et Sead Kolasinac composeraient la défense. Le milieu de terrain verrait la présence de Boubacar Kamara en sentinelle avec Mattéo Guendouzi et Gerson sur les côtés. Dimitri Payet serait en soutien du duo d'attaque composé d'Arkadiusz Milik et de Cédric Bakambu.

