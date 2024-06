Grenoble signe le gros coup Alan Kérouédan

Auteur d’une saison étincelante en National 1 du côté d’Avranches avec qui il a terminé meilleur buteur du championnat, Alan Kérouédan (15 buts et 6 passes décisives en 33 matches), qui figure fort logiquement dans le onze type de l’année du National 1, va tenter sa chance à l’échelon supérieur.

En fin de contrat au 30 juin et donc libre de s’engager dans le club de son choix, l’attaquant formé au Stade Rennais, dont les qualités principales sont le sens du but et une belle habilité sur coups de pied arrêtés, a décidé de rejoindre Grenoble qui a terminé 11e du classement de Ligue 2. L’occasion pour Kérouédan, à 24 ans, de clairement passer un cap dans sa carrière, lui qui a évolué en équipe de France U16, U17 et U18 (35 sélections en tout) dans sa jeunesse.