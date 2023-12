JT Foot Mercato : Manchester United prépare un mercato XXL

Révolution à venir à Manchester United

INEOS a officialisé son investissement au sein de Manchester United. Après plusieurs mois de négociations et une forte concurrence venue du Qatar, Sir Jim Ratcliffe a réussi à intégrer le mythique club anglais. Pour le rachat de 25% des parts, le milliardaire anglais a déboursé environ 1,5 milliard d’euros selon la presse anglaise. C’est un nouveau départ pour les Red Devils qui resteront aux mains de la famille Glazer. Mais Sir Jim Ratcliffe aura son mot à dire, notamment en ce qui concerne le recrutement. En attaque, The Sun annonce que Victor Osimhen est désiré. Mais il faudra se montrer très convaincant face à Naples et son président, d’autant que le récent vainqueur du ballon d’or africain a prolongé son contrat jusqu’en 2026. Le tout, avec une clause libératoire comprise entre 120 et 130M€. Ivan Toney est aussi suivi de près. Malgré sa longue suspension de 8 mois en raison d’infractions liées à des paris sportifs, l’attaquant anglais plaît aussi à Chelsea et à Arsenal. Le gros coup que Sir Jim Ratcliffe rêve de faire comme le rapporte le Manchester Evening News, c’est Kylian Mbappé, qui sera libre dans six mois. Il est en tête d’une longue liste de stars qui seront en fin de contrat l’été prochain, au même titre qu’Adrien Rabiot. Le Français n’a toujours pas prolongé son bail avec la Juventus. Mais on rappelle que par le passé, les exigences du clan Rabiot avaient refroidi les Red Devils. Bref, une nouvelle ère se prépare à Manchester United.

Le PSG tranche pour l’avenir d’Ethan Mbappé

Kylian Mbappé va très très prochainement commencer à refaire parler de lui puisque dans moins d’un semaine, la star du PSG sera officiellement libre de discuter avec n’importe quel club. En attendant, c’est son petit frère Ethan qui lui vole la vedette. Lancé dans le grand bain face au FC Metz, le jeune milieu de terrain a disputé ses premières minutes en tant que professionnel à seulement 16 ans. Comme son frère, Ethan Mbappé arrive lui aussi à un moment charnière de son aventure puisque son contrat aspirant prendra fin en juin prochain. Et bien selon L’Equipe, le PSG échange régulièrement avec son entourage afin de lui offrir le premier contrat professionnel de sa jeune carrière. Son évolution est suivie avec attention et son potentiel est jugé comme plus qu’intéressant. S’il pourrait lier son avenir à celui de son frère, le quotidien sportif précise qu’Ethan Mbappé est très attaché au Paris Saint-Germain. Reste à connaître son choix : suivre son frère ou voler de ses propres ailes.

Jesse Lingard proposé en Ligue 1

Sans club depuis l’été dernier, Jesse Lingard dispose de plusieurs offres qui ne trouvent cependant pas grâce à ses yeux. A 31 ans, le milieu offensif se maintient en forme pour trouver un défi à la hauteur de ses ambitions. Selon nos informations, il a été proposé à trois clubs du haut de tableau de Ligue 1, dont le LOSC. Seul problème et il est de taille, le Brexit. Désormais les ressortissants anglais sont considérés comme extracommunautaires, ce qui complique forcément la donne pour les clubs français qui affichent déjà quasiment tous complet, c’est d’ailleurs le cas du club nordiste. Côté salaire, le joueur a revu ses émoluments à la baisse. Ils sont aujourd’hui de l’ordre de 250 000 € mensuels, avis aux amateurs.